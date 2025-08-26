Swiatek arrolla a colombiana Arango en primera ronda del Abierto de EEUU
1 minuto de lectura
Por Amy Tennery
NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) - La polaca Iga Swiatek comenzó su campaña en el Abierto de Estados Unidos el martes con una victoria por 6-1 y 6-2 sobre la colombiana Emiliana Arango.
El sol cegador fue el mayor desafío para la ganadora de Wimbledon en el estadio Arthur Ashe, ya que nunca afrontó un punto de quiebre y conectó 26 tiros ganadores, frente a los cinco de su rival. Ahora se enfrentará en segunda ronda a la neerlandesa Suzan Lamens.
"Los primeros partidos no son fáciles para acostumbrarse al ritmo", dijo Swiatek, que alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia y Roland Garros este año. "Fue un partido sólido de mi parte".
La campeona de 2022 dio rienda suelta a su habitual juego de precisión para romper el saque de su rival en el cuarto juego, y a partir de ahí fue imparable durante el resto del set.
Swiatek rompió a su rival en el primer juego del segundo parcial, en el que solo cometió cinco errores no forzados antes de cerrar el partido con un golpe ganador de derecha.
La tenista polaca llegó a Nueva York en un estado de forma impecable, sin mostrar signos de fatiga, tras presentarse al torneo de dobles mixtos un día después de levantar el trofeo en Cincinnati y alcanzar la final junto al noruego Casper Ruud en Flushing Meadows.
En otro de los partidos del día, la brasileña Haddad Maia superó en tres sets a la británica Sonay Kartal.
(Editado en español por Javier Leira)
