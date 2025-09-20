Swiatek bate a Krejcikova y avanza a semifinales en Seúl

La número 2 del mundo, Iga Swiatek, eliminó sin contemplaciones a la doble ganadora de Grand Slam Barbora Krejcíková (39ª), 6-0 y 6-3, para avanzar este sábado a las semifinales del WTA 500 de Seúl.

La polaca de 24 años se disputará un lugar en la final contra la australiana Maya Joint (46ª), que se deshizo con el mismo marcador de la tercera cabeza de serie del torneo, la danesa Clara Tauson (12ª).

En los otros dos cuartos de final, la rusa Ekaterina Alexandrova (11ª) venció a la alemana Ella Seidel (105ª), 6-2 y 6-3, y la especialista checa en dobles Katerina Siniakova (77ª en individuales) eliminó a la neerlandesa Suzan Lamens (64ª) 6-1 y 7-5.

Inicialmente previstos para el viernes, los cuartos de final fueron pospuestos al sábado debido a la lluvia que cayó sobre las canchas de superficie dura de la capital surcoreana.

Por consiguiente, las semifinales se jugarán unas horas después de los cuartos de final.

