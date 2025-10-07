Swiatek domina a Bouzkova en su entrada en liza en WTA 1000 de Wuhan

La tenista polaca Iga Swiatek (número 2 del mundo) pasó por encima de la checa Marie Bouzkova (N.41) 6-1, 6-1 este martes, en su entrada en liza en segunda ronda del WTA 1000 de Wuhan, en China.

En una hora y diecinueve minutos Swiatek, segunda cabeza de serie en este torneo sobre pista dura, avanzó a tercera ronda, y se enfrentará a la vencedora del duelo entre la suiza Belinda Bencic (N.15) y la belga Elise Mertens (N.21).

-- Resultados de la jornada en el torneo WTA 1000 de Wuhan:

. Individual femenino - Primera ronda:

Rebecca Sramková (SVK) derrotó a Anna Kalinskaya (RUS) 6-2, 3-6, 6-3

Sofia Kenin (USA) a Anastasia Zakharova (RUS) 3-6, 7-6 (7/5), 6-3

Liudmila Samsonova (RUS/N.16) a Emiliana Arango (COL) 6-1, 7-5

Naomi Osaka (JPN/N.11) a Leylah Fernandez (CAN) 4-6, 7-5, 6-3

Linda Nosková (CZE) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 4-6, 7-6 (7/2)

Jaqueline Cristian (RUM) a McCartney Kessler (USA) 6-7 (6/8), 6-0, 6-3

Ann Li (USA) a Emma Raducanu (GBR) 6-1, 4-1 y abandono

Magdalena Frech (POL) a Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 2-6, 6-3

Karolína Muchová (CZE/N.12) a Marta Kostyuk (UKR) 2-6, 6-2, 6-4

Zhang Shuai (CHN) a Emma Navarro (USA/N.14) 6-2, 2-6, 6-3

Sorana Cirstea (RUM) a Jelena Ostapenko (LAT) 6-0, 2-1 y abandono

Belinda Bencic (SUI/N.13) a Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-2

. Individual femenino - Segunda ronda:

Iga Swiatek (POL/N.2) derrotó a Marie Bouzková (CZE) 6-1, 6-1

