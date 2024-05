Swiatek evita el naufragio en un día pasado por agua en Roland Garros

En un miércoles con muchos paraguas y pocas raquetas de tenis en Roland Garros, la número 1 mundial Iga Swiatek estuvo a punto de perder, llegando incluso a levantar una bola de partido antes de poder ganar en segunda ronda a Naomi Osaka.

Solo pudieron disputarse y terminar los partidos programados en las dos principales pistas del recinto, las únicas con techo retráctil. Además de la estrella polaca, sellaron su pase, con menos dramatismo eso sí, grandes nombres como Carlos Alcaraz, Andrey Rublev o Coco Gauff.

- Osaka, cerca de la hazaña -

Roland Garros estuvo a un pequeño paso de perder a su gran favorita, Iga Swiatek, que se vio contra las cuerdas ante una Osaka que está intentando recuperar su mejor nivel tras un largo parón por maternidad. La jugadora nipona, actualmente 134ª de la clasificación mundial, rozó el triunfo antes de verse superada 7-6 (7/1), 1-6 y 7-5.

Osaka, exnúmero 1 del ranking y ganadora de cuatro títulos del Grand Slam durante su exitosa carrera, llegó a destacarse 5-2 en el tercer y último set. Y ahí despertó Swiatek en un ataque de orgullo para defender su estatus en la tierra batida de París, donde fue la campeona en 2020, 2022 y 2023.

Con 5-4 en contra, Swiatek llegó a levantar ese 'match ball' que pudo haberlo cambiado todo y eso hundió anímicamente a Osaka, que había dejado escapar una grandísima ocasión.

Tras los títulos en Madrid y Roma, Swiatek está ya en tercera ronda pero todavía con el susto metido en el cuerpo.

- Alcaraz y Tsitsipas ceden un set -

Entre el resto de grandes nombres en liza, los favoritos cumplieron.

El español Carlos Alcaraz se dejó un set en el camino y tuvo que invertir cuatro mangas para derrotar al neerlandés Jesper De Jong (176º) por 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2.

El número 3 de la ATP jugó una vez más con un vendaje especial en el antebrazo derecho por un problema físico que le hizo perderse gran parte de la gira europea sobre tierra batida.

"El brazo está bien, no he notado nada. Este tipo de condiciones, con humedad, hacen que la bola se vuelva muy grande y los puntos se hacen más largos. Eso me asustaba para el brazo, pero ha ido muy bien. Los altibajos no los achaco al brazo, me los achaco a mí. No hay otra", afirmó Alcaraz.

También perdió un set durante su victoria otro de los favoritos, el griego Stefanos Tsitsipas (9º), que venció 6-3, 6-2, 6-7 (2/7) y 6-4 al alemán Daniel Altmaier (83º).

Más sólido se mostró el ruso Andrey Rublev (6º), campeón este año en Madrid, que solventó su partido de segunda ronda en tres sets (6-3, 6-4, 6-3) frente al español Pedro Martínez (48º).

Por su parte, la estadounidense Coco Gauff (3ª) venció sin complicaciones (6-3, 6-4) a la eslovena Tamara Zidansek (131º), semifinalista sorpresa de Roland Garros en 2021.

- Cuarto día con lluvia -

Más allá de los resultados de los pocos partidos en poder jugarse, las imágenes del miércoles en Roland Garros fueron las de espectadores esperando y cobijándose de la lluvia, a la espera de saber si iba a poder retomarse la actividad en las pistas que no disponen de techo retráctil.

Los partidos comenzaron hacia las 11h00 locales (9h00 GMT) según el programa previsto, pero pronto la lluvia condujo a una interrupción que terminó siendo definitiva tras constatarse hacia las 17h00 locales (15h00 GMT) que la situación no iba a mejorar. Ello hará que el menú de partidos del jueves sea especialmente copioso.

Al no haberse podido acumular un mínimo de dos horas de juego en esas pistas, los espectadores con entradas para las mismas verán reembolsado el importe de las mismas.

Fue el cuarto día del torneo y el cuarto con la lluvia presente, aunque en los días anteriores solo se produjeron retrasos y se pudo cumplir el programa.

