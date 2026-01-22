Swiatek imponente avanza a tercera ronda del Abierto de Australia

La polaca Iga Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, desplegó su mejor juego para superar a la checa Marie Bouzkova y alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, en busca de su primer título en Melbourne.

La segunda cabeza de serie estuvo en control absoluto frente a su rival mientras el sol se ponía sobre el John Cain Arena, para cerrar el partido con un marcador de 6-2, 6-3.

Ahora deberá enfrentar a la rusa Anna Kalinskaya (N. 33), quien superó a la austriaca Julia Grabher 6-3, 6-3.

"Me sentí estupenda jugando hoy", declaró Swiatek.

"Sentí más libertad que en la primera ronda y simplemente quise ir por ello. Estoy realmente feliz con el rendimiento, sin duda", dijo.

"Estoy intentando apreciar cada partido y no dar nada por sentado", agregó.

Swiatek ha ganado cuatro Roland Garros, el US Open y Wimbledon, pero no ha logrado imponerse en Melbourne Park, pese a haber alcanzado dos semifinales.

El año pasado alcanzó la semifinal pero fue derrotada por Madison Keys, que ganó el torneo.