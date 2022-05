Swiatek inicia Abierto Francés con racha de 28 triunfos

PARÍS (AP) — Esta es apenas una medida de lo dominante que ha sido Iga Swiatek

La nueva número uno de la WTA ha acumulado 28 triunfos consecutivos, un récord superado por solo tres mujeres desde 2000: Venus Williams (35 en 2000), Serena Williams (34 en 2013) y Justine Henin (32 in 2008), todas número uno y ganadoras de varios grand slam.

“Yo sé que va a haber presión, seguro y sé que en la arcilla tal vez los medios dirán que soy la favorita”, dijo Swiatek, ganadora del Abierto Francés en 2020 y que debuta el lunes contra la 21ra Lesia Tsurenko.

“Pero, honestamente, no sé qué esperar porque es la primera vez que estoy en una posición como esta y soy la número uno del mundo”, dijo Swiatek. “Sé que me voy a divertir jugando en la arcilla... Siempre tengo más motivación antes de Roland Garros y la voy a usar".

La polaca de 20 años ha ganado sus últimos cinco torneos y 42 de sus 43 últimos sets.

Parece que todo el mundo del tenis ha tomado nota de ello.

“Es fresca. Es natural. Es joven”, dijo el 13 veces ganador del Abierto Francés Rafael Nadal. “Como está jugando, parece imposible detenerla”.

Otros aspectos del segundo torneo major del año.

Campeona defensora

La campeona del año pasado, la checa Barbora Krejcikova, no estaba segura de poder defender su título debido a una lesión en el codo derecho que la mantuvo fuera de las canchas desde febrero.

“No tengo muchas expectativas”, dijo la número dos del ránking. “Por ahora me siento sana. Toco madera, me siento bien. Y creo que mentalmente, estoy recargada”.

Grupo desequilibrado

El grupo masculino no podía estar más desequilibrado. En la mitad superior del sorteo están el campeón defensor y número uno, Novak Djokovic; el 13 veces campeón Rafael Nadal: el español de 19 años que tiene hasta ahora una temporada sensacional, Carlos Alcaraz; y el número tres Alexander Zerev.

“Creo muy probable que el campeón de Roland Garros esté en la mitad superior”, dijo Zverev.

Alcaraz es el único del cuarteto que jugará el domingo: los demás lo harán el lunes.

Un beneficiario del sorteo es el número cuatro, Stefanos Tsitsipas, finalista el año pasado y al que este año le tocó la mitad inferior.

La pandemia

Después de tres cuarentenas, se han mitigado las restricciones en Francia, de manera que el público regresará a Roland Garros, y por lo visto en el resto de París, sin mascarilla.

No estar vacunado no es un impedimento siempre que se pase un test, por eso Djokovic podrá competir, a diferencia del Abierto de Australia en enero, cuando lo deportaron del país por no estar vacunado.

¿quiénes faltan?

Serena Williams, que no juega desde que se lesionó en Wimbledon el año pasado, y su hermana Venus, que compitió por última vez en Chicago en agosto, no estarán presentes. Tampoco lo estará la finalista de 2021 Anastasia Pavlyuchenkova, cuya temporada ha terminado debido a una lesión en la rodilla. Entre los hombres, Roger Federer, que no juega desde julio pasado; el finalista de Wimbledon 2021 Matteo Berrettini, operado de la muñeca, y dos jugadores que se enorgullecen de ser entretenidos: Nick Kyrgios y Gael Monfils, tampoco estarán presentes.

Au revoir

Dos franceses de 37 años que estuvieron en el top 10 se despiden: el finalista de Australia 2008 Jo-Wilfried Tsonga y Gilles Simon. Es el último torneo de Tsonga; Simon se retira al final de la temporada.