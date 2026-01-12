Swiatek insiste en que "todo está bien" tras dos derrotas consecutivas

Aunque reconoció estar "súper adolorida" tras sufrir dos derrotas consecutivas, Iga Swiatek, número dos del mundo, insistió en que "todo está bien" y confió en recuperarse para el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

La estrella polaca cayó por 3-6, 6-0, 6-3 este domingo ante la suiza Belinda Bencic en la final de la United Cup 2026 en Sídney, después de una discreta derrota por 6-4, 6-2 ante la estadounidense Coco Gauff en semifinales.

Una Swiatek atónita encadenó siete juegos seguidos perdidos contra Bencic, incluido un inusual set en blanco, y terminó el partido lanzando la raqueta y entre lágrimas, un reflejo de su frustración.

Fue algo poco habitual para la seis veces campeona de Grand Slam, que rara vez pierde partidos consecutivos.

Lo más reciente fue en las Finales de la WTA en Riad, en noviembre, cuando cayó ante Elena Rybakina y Amanda Anisimova. Sus anteriores derrotas consecutivas se remontaban a 2021.

"Todo está bien", dijo tras la final, que Polonia ganó 2-1 gracias a que Katarzyna Kawa y Jan Zielinski se adjudicaron el dobles mixto decisivo.

"Solo estoy súper adolorida. Supongo que el primer torneo del año le pasa factura al cuerpo de una manera un poco distinta que durante la temporada. Pero el año pasado tuve una experiencia similar", agregó.

"Voy a enfocarme en recuperarme bien, tomarme un par de días libres. Además, conozco estos eventos por equipos. Me encantan, pero realmente te quitan mucha energía. Todavía tengo que averiguar cómo equilibrar eso quizá en el futuro".

Swiatek, que sumó sólidas victorias sobre Eva Lys, Suzan Lamens y Maya Joint antes de enfrentarse a Gauff y Bencic, admitió que físicamente no estuvo en el segundo set contra la estrella suiza.

El Abierto de Australia comienza el domingo en Melbourne Park, por lo que la polaca tiene poco tiempo para pulir sus problemas técnicos luego de cometer 36 errores no forzados frente a 10 de Bencic.

"Ahora vamos a trabajar para mejorar algunos elementos que no funcionaron esta semana", dijo. "Aun así, no hay mucho tiempo para eso si también quiero tener algunos días de recuperación. Así es el tenis. Hay que dejarse llevar. Ya veremos".

El Abierto de Australia es el único título de Grand Slam que se le resiste a la jugadora de 24 años, que ha llegado dos veces a semifinales. En 2025 cayó en esa instancia ante la posterior campeona, Madison Keys.