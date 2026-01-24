Swiatek pasa a octavos aunque cede un primer set en Melbourne

La N.2 del mundo, Iga Swiatek, dejó escapar este sábado su primer set en el Abierto de Australia contra la rusa Anna Kalinskaya (33ª), lo que no impidió a la polaca clasificarse a octavos de final 6-1, 1-6, 6-1

La jugadora con seis 'Grandes', que busca en Melbourne el único título de Grand Slam que no figura en su palmarés, se enfrentará el lunes a Maddison Inglis (168ª) en busca de una plaza en cuartos de final

Procedente de las previas, la australiana de 28 años se benefició de la baja de la japonesa Naomi Osaka (17ª) en tercera ronda

Junto a Swiatek también están en octavos la N.1 del mundo Aryna Sabalenka, la vigente campeona Madison Keys (9ª) y las estadounidenses Coco Gauff (3ª) y Amanda Anisimova (4ª)