swiatek reina en el abierto de francia tras imponerse a muchova

(Agrega detalles, citas y contexto; a√Īade autora)

Por Shrivathsa Sridhar

PAR√ćS, 10 jun (Reuters) - La polaca Iga Swiatek prolong√≥ su dominio sobre la tierra batida parisina con su tercera corona en el Abierto de Francia en los √ļltimos cuatro a√Īos, al derrotar el s√°bado en la final a la checa Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-4, conquistando su cuarto t√≠tulo de Grand Slam.

Swiatek s√≥lo ha perdido dos de los 26 partidos de Grand Slam que ha disputado desde que ascendi√≥ al n√ļmero uno del mundo en abril del a√Īo pasado, y a sus 22 a√Īos se ha convertido en la mujer m√°s joven en conseguir trofeos consecutivos en Roland Garros desde Monica Seles, que triunf√≥ entre 1990 y 1992.

La campeona del Abierto de Estados Unidos tambi√©n se uni√≥ a Seles y Naomi Osaka como las √ļnicas mujeres en la era abierta en salir victoriosas en cada una de sus cuatro primeras finales importantes, pero tuvo que trabajar duro pese a su buen inicio.

"En primer lugar, felicidades a Karolina", dijo Swiatek. "Sabía que sería un partido difícil. Espero que tengas muchas más finales".

"Enhorabuena a su equipo. Sé lo importantes que son los equipos, yo no estaría aquí sin mi equipo", comentó. "No se trata sólo del rendimiento, me encanta estar aquí, es mi lugar favorito del circuito".

Swiatek trabaj√≥ muy bien los √°ngulos desde la l√≠nea de fondo y se adelant√≥ 3-0 en una tarde c√°lida y ventosa en la pista Philippe Chatrier, antes de que Muchova, n√ļmero 43 del mundo, calmara los nervios, se pusiera por delante y amenazara con remontar.

La checa tuvo oportunidades en el quinto juego del primer set, pero le costó rematarlas y se vio en más apuros en el siguiente, aunque logró salir airosa.

Muchova, que hab√≠a vencido a la polaca la √ļnica vez que se enfrentaron, en Praga en 2019, se lanz√≥ contra el segundo servicio de su rival, pero tuvo demasiados errores y acab√≥ cediendo el primer set.

Swiatek siguió beneficiándose de los errores de Muchova desde la línea de fondo y en la red para construir una ventaja dominante de 3-0 en el segundo set, pero la checa se sobrepuso e igualó 3-3 la contienda. Muchova empezó a ganar confianza y atacó con más precisión para presionar a Swiatek, que cometió una doble falta que permitió a su oponente igualar el cotejo en el siguiente juego.

La checa rebosaba confianza tras superar a Aryna Sabalenka en tres sets en semifinales, y se puso por delante en el √ļltimo set, pero Swiatek se sobrepuso al "break" inicial y recuper√≥ el impulso ganando tres juegos consecutivos.

La polaca perdió el saque en el séptimo juego, pero lo recuperó al instante y mantuvo el tipo para acercarse al título, que se adjudicó cuando Muchova cometió una doble falta que desató la emoción en la pista central.

"Voy a ser breve, porque es un poco emotivo", dijo Muchova, con l√°grimas en los ojos y el p√ļblico coreando su nombre. "Ha estado tan cerca y a la vez tan lejos, pero he jugado contra una de las mejores, Iga. Quiero felicitarte de nuevo en voz alta a ti y a tu equipo".

La tercera victoria de Swiatek en Par√≠s la sit√ļa a la altura de las actuales tricampeonas Serena Williams, Monica Seles y Arantxa S√°nchez Vicario.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar y Karolos Grohmann; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters