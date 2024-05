Swiatek se impone con dificultades a osaka en el abierto de francia

Por Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 29 mayo (Reuters) - La defensora del título, Iga Swiatek, se vio al borde de la eliminación por Naomi Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam, pero logró una victoria por 7-6(1) 1-6 7-5 tras salvar un punto de partido en un encuentro de alta tensión disputado este miércoles en la segunda ronda de Roland Garros. Swiatek, de 22 años, que llegaba a la cita con 13 victorias y títulos en Madrid y Roma, se enfrentó a una gran presión y estuvo a un punto de ceder el primer set.

En unas condiciones difíciles bajo el techo de la Philippe Chatrier, la poderosa Osaka planteó toda una serie de problemas en uno de sus mejores partidos desde que regresó este año tras su maternidad, pero no aprovechó la oportunidad cuando ganaba por 40-30 en el 5-4 en el primer set.

Swiatek, tres veces campeona, elevó su nivel y se hizo con el primer set en el tie-break, pero la polaca se encontró con un 4-0 en contra en la siguiente manga. Una nerviosa Swiatek remontó un 5-2 en contra y salvó un punto de partido antes de aprovechar al máximo los errores de Osaka para llevarse la victoria y evitar su más temprana eliminación del Grand Slam.

Más temprano la tunecina Ons Jabeur se impuso a la colombiana Camila Osorio por 6-3, 1-6 y 6-3, en un partido de montaña rusa disputado bajo el techo de la pista Suzanne-Lenglen, en un ambiente húmedo, y se clasificó este miércoles para la tercera ronda del Abierto de Francia.

Jabeur apenas se complicó la vida en el primer set, pero permitió a Osorio volver a meterse en el partido con un mal segundo parcial, antes de aumentar su intensidad en el tercero para asegurarse la victoria. "Obviamente, las condiciones son difíciles para mí. No me gusta cuando la pelota pesa demasiado. No supe gestionar mucho el segundo set, pero me alegro de haberle dado la vuelta en el tercero", dijo Jabeur a la prensa. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en París; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters