NUEVA YORK (AP) — En la antesala del Abierto de Estados Unidos, Iga Swiatek se encontró con Roger Federer.

No fue una reunión fortuita. Después de todo, Swiatek es patrocinada por On Running, firma deportiva suiza que tiene a Federer como inversionista.

La estrella polaca aprovechó para exprimirle consejos al retirado Federer, una charla de un ex número uno del tenis masculino — alguien que ganó 20 campeonatos de Grand Slam — y la actual primera del ranking femenino.

A sus 22 años, Swiatek ya atesora cuatro coronas en las grandes citas y lleva 74 semanas consecutivas en lo más alto del escalafón. Pero quiere evitar el estrés y disfrutar su estadía en el trono.

“Fue lo que hablé con Roger la semana pasada. La mejor manera es sencillamente aceptar la condición y sentirte orgullosa de tus resultados”.

Y Swiatek quedó muy contenta con su impecable despliegue en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde intenta revalidar el título.

Swiatek no tuvo misericordia con su querida amiga Kaja Javan, despachándola 6-0, 6-1 en apenas 49 minutos para pisar octavos de final en Flushing Meadows. Sólo ha cedido nueve juegos en todo el torneo.

Las estadísticas evidenciaron lo desigual del encuentro: 21 golpes ganadores de Swiatek contra apenas dos de Juvan, una eslovena que actualmente se ubica 145 del ranking.

“No me gustó el que me tocó tener que ganarle a mi mejor amiga”, dijo Swiatek sobre una rival a quien conoce desde que eran juveniles. “Jugar contra ella es como jugar contra un hermana. No tengo muchas amigas, pero ella es mi mejor amiga”.

La siguiente rival será Jelena Ostapenko, la letona que conquistó el Abierto de Francia de 2017. La 20ma cabeza de serie remontó para vencer 4-6, 6-3, 6-3 a la estadounidense Bernarda Pera.

Swiatek se explayó más sobre el método Federer para el día a día del tenis.

“Cuando estaba en activo, su perspectiva fue siempre fue de tomarse todo esto como algo divertido. También hay gente que me ha contado que 30 minutos antes de una final era capaz de ponerse a charlar y estaba relajado”, dijo Swiatek, quien también cuenta con tres títulos de Roland Garros. “Es ese tipo de persona. Hay algo que podemos aprender de eso. Yo soy una persona distinta. Necesito permanecer en mi burbuja y estar concentrada, pero fue agradable escuchar su perspectiva”.

También el viernes, Caroline Wozniack siguió avanzando en su retorno tras un retiro de tres años y medio. La danesa — campeona del Abierto de Australia — derrotó 4-6, 6-3, 6-1 a la estadounidense Jennifer Brady. La checa Karolina Muchova, quien perdió ante Swiatek en la final del último Roland Garros, venció 7-6 (0), 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend.

Desde que era niño, Tommy Paul ha sido un visitante habitual del US Open, primero como mero espectador.

Pero algunas de las excursiones, según Paul, acabaron en la sala de emergencias del torneo. En una, su hermana fue mordida por una araña venenosa. En otra, su madre se desmayó y se golpeó la cabeza tras ver a un jugador que sufrió una fea lesión.

“Siempre había pasado algo espantoso”, dijo Paul.

Hasta ahora, esta aventura en Flushing Meadows va viento en popa para Paul. El estadounidense de 26 años y 14to preclasificado se instaló por primera vez en los cuartos de final del torneo al derrotar 6-1, 6-0, 3-6, 6-3 al español Alejandro Davidovich Fokina (21ercabeza de serie).

Los de casa están teniendo un muy buen desempeño en el cuadro masculino.

Paul se las verá contra su compatriota Ben Shelton, de 20 años. Shelton disparó 26 aces para someter 6-4, 3-6, 6-2, 6-0 al ruso Aslan Karatsev.

Otro que avanzó a la cuarta ronda fue Frances Tiafoe (décimo preclasificado), quien alcanzó las semifinales el año pasado. Tiafoe tuvo que emplearse a fondo para derrotar 4-6, 6-2, 6-3, 7-6 (6) al francés Adrian Mannarino (22do cabeza de serie).