Swiatek sufre dura derrota ante Rybakina, que se acerca a semis de Masters WTA

La N.2 del mundo, Iga Swiatek, sufrió una contundente derrota en el Masters WTA ante Elena Rybakina (6ª), que se impuso a la polaca 3-6...

Swiatek sufre dura derrota ante Rybakina, que se acerca a semis de Masters WTA

LA NACION - La N.2 del mundo, Iga Swiatek, sufrió una contundente derrota en el Masters WTA ante Elena Rybakina (6ª), que se impuso a la polaca 3-6, 6-1, 6-0, este lunes en Riad.

Con dos victorias en dos partidos en la capital de Arabia Saudita, la kazaja, que había dominado el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova (4ª), dio un gran paso a semifinales.

Rybakina, una de las jugadoras más en forma de este final de temporada -cuartos de final en Wuhán, campeona en Ningbo, semifinalista en Tokio, donde se declaró baja sabiéndose clasificada para el Masters- batió por primera vez a Swiatek este año después de cuatro derrotas.

En el cómputo total de sus duelos directos aún lidera la polaca con seis victorias, por cinco de Rybakina.

