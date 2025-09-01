Swiatek supera a Alexandrova y se mete en cuartos de final del Abierto de EEUU

Por Shrivathsa Sridhar

NUEVA YORK, 1 sep (Reuters) - Iga Swiatek clasificó el lunes para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al superar a la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-3 y 6-1, en un partido en el que no sufrió ningún tipo de sobresalto.

La aplastante victoria de la polaca de 24 años en el estadio Louis Armstrong la convirtió en la mujer más joven en alcanzar al menos los cuartos de final de los cuatro torneos del Grand Slam en una misma temporada desde que Maria Sharapova lograra la hazaña en 2005 con 18 años.

Tras un temprano intercambio de quiebres, Swiatek se adelantó en el séptimo juego, cuando un tiro fallido de Alexandrova permitió que la campeona de Nueva York 2022 encaminara el parcial y lo cerrara poco después.

Swiatek, ganadora de seis torneos del Grand Slam, se hizo con el control del segundo set para deshacerse de Alexandrova sin miramientos y continuar con su intento de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2012 en ganar Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos el mismo año.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)