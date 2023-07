Swiatek supera a china zhu en inicio campaña en busca de su primer título en wimbledon

LONDRES, 3 jul (Reuters) - Iga Swiatek, número uno del mundo, clasificó el lunes para la segunda ronda de Wimbledon tras derrotar a la china Zhu Lin por un contundente 6-1 y 6-3, en un buen comienzo de su campaña en búsqueda de su primer título de un Grand Slam sobre hierba.

La polaca de 22 años, que ganó el Abierto de Francia por tercera vez el mes pasado para sumar cuatro coronas del Grand Slam, aún no ha superado la cuarta ronda del torneo londinense.

Swiatek se movió bien y no dio muestras de los efectos de la enfermedad que la dejó fuera de la semifinal de Bad Homburg el viernes.

"Creo que he hecho un buen trabajo", declaró Swiatek, excampeona junior de Wimbledon. "Me siento muy bien después de Roland Garros. Después de Roland Garros me tomé un tiempo para valorar lo sucedido".

"El año pasado era mi segundo Grand Slam (en el Abierto de Francia) y me sentí abrumada. Esta vez pude centrarme en celebrarlo y en volver al trabajo con más paz en la cabeza".

Por su parte, la argentina Nadia Podoroska le ganó a la checa Tereza Martincova por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-4 tras casi dos horas y media de juego. En la próxima ronda se medirá con la bielorrusa Victoria Azarenka, que por su parte superó a la china Yue Yuan por 6-4, 5-7 y 6-4.

En otro de los partidos del día, la estadounidense Jessica Pegula le ganó en tres sets a su compatriota Lauren Davis. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Javier Leira)

Reuters