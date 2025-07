Swiatek y Bencic chocarán en semifinal inédita en Wimbledon

Por Pritha Sarkar

LONDRES, 9 jul (Reuters) - Iga Swiatek derrotó el miércoles a Liudmila Samsonova por 6-2 y 7-5, clasificándose por primera vez para las semifinales de Wimbledon, donde se enfrentará a otra debutante en estas lides, la suiza Belinda Bencic, que se impuso en dos tie-breaks a la adolescente rusa Mirra Andreeva, por 7-6(3) y 7-6(2).

Después de años de pesadillas en el templo del tenis sobre hierba, Swiatek parece haber vencido por fin a sus demonios, asegurando que las pelotas por fin empezaron a hacerle caso en Wimbledon este año.

Desde el momento en que Swiatek lanzó un ace a 170 kilómetros por hora para salvar una bola de quiebre en el primer juego, la pelota obedeció sin rechistar a la polaca y de su raqueta salieron un golpe ganador detrás de otro.

"Sinceramente, me siento genial. Tengo la piel de gallina después de esta victoria. Estoy superfeliz y superorgullosa de mí misma y voy a seguir adelante", dijo una emocionada Swiatek al público.

"Me está gustando mucho jugar (sobre hierba) este año y espero que dure lo máximo posible. He trabajado muy duro para progresar en esta superficie", agregó.

Desde el 2-2 en el primer set, la cinco veces campeona de torneos de Grand Slam asfixió a su rival rusa en una calurosa y pegajosa Pista Uno, ganando siete juegos seguidos con algunos feroces derechazos desde la línea de fondo que dejaron a Samsonova jadeando.

La polaca, que ganó todos sus primeros saques en el set inicial, se puso por delante por 6-1 y 3-0 y debió pensar que no tardaría mucho en volver a su casa alquilada de Wimbledon para degustar su plato favorito: pasta con fresas y yogur.

Sin embargo, Samsonova se aferró a la vida a pesar de ceder su saque dos veces en el segundo set al cometer dobles faltas en los puntos de ruptura.

La 19ª cabeza de serie, que se animó a agarrar una raqueta después de ver jugar a su compatriota Maria Sharapova por televisión, logró quebrar el saque de su rival dos veces para igualar el segundo set a 4-4. Pese a todo, Swiatek mantuvo su intensidad y mostró una asombrosa potencia desde la línea de fondo, acompañada por los 38 errores no forzados y 16 forzados de Samsonova, sentenciando el partido cuatro juegos más tarde y completando su serie de apariciones en semifinales en los cuatro majors. En el otro partido de la jornada, Bencic se convirtió en la única madre que queda en el cuadro individual, aprovechando su primera de cuatro bolas de partido para ganar el segundo tie-break de la contienda y convertirse en la primera semifinalista femenina de su país desde Martina Hingis en 1998. Andreeva, de 18 años, logró cuatro aces en el primer set, por ninguno de la helvética, y no hubo prácticamente nada reseñable entre las dos hasta que la rusa metió un par de derechas en el tie-break. Bencic dispuso de dos puntos de ruptura en el 4-4 del segundo set. Andreeva salvó uno, pero luego golpeó larga una bola, poniéndose 5-4 abajo y dejando a la campeona olímpica de Tokio 2020 al servicio de un puesto en semifinales. No obstante, Andreeva se negó a seguir el guión y devolvió la rotura del servicio para ponerse 5-5, encaminándose a un nuevo tie-break que volvió a conquistar Bencic. (Reporte adicional de Alan Baldwin; editado en español por Carlos Serrano)