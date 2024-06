Swiatek y Gauff arrollan rumbo a cuartos en Roland Garros

PARÍS (AP) — El Abierto de Francia pasó de un maratón a un par de sprints.

A paso redoblado, la campeona defensora Iga Swiatek empleó apenas 40 minutos para instalarse en los cuartos de final de Roland Garros al estampar el domingo una victoria 6-0, 6-0 sobre Anastasia Potapova.

Y Coco Gauff, la reinante campeona del US Open, tramitó en 60 minutos su triunfo 6-1, 6-2 sobre Elisabetta Cocciaretto.

La estadounidense de 20 años pudo haber cerrarlo más rápido al quedar al frente 5-0, pero la italiana Cocciaretto resistió y sacó los aplausos del público al llevarse el siguiente juego.

“Estaba bien enchufada”, dijo Swiatek. “Todo fue tan expedito, bastante raro”.

El partido de la estrella polaca comenzó alrededor de las 11 mañana en la cancha Philippe Chatrier.

Apenas habían transcurrido ocho horas desde que el número uno mundial Novak Djokovic había completado su maratón de cinco sets y 4 horas y medio con Lorenzo Musetti, poco después de las 3 de la madrugada, en el partido que más tarde ha acabado en la historia del torneo de Grand Slam que se juega en superficie de arcilla.

Swiatek opinó que los duelos que finalizan tan tarde no terminan ahí, y perjudican la salud de los tenistas.

“No es que me voy a dormir una hora después de finalizado el partido. Necesitamos cuatro horas para relajarnos, hay que hacer recuperación, prensa. El trabajo no acaba tras el match point”, indicó. “Soy de las que han dicho que debemos comenzar más temprano. Además, yo no sé si la gente que está siguiendo estos partidos tiene que trabajar al día siguiente”.

Gauff consideró que hay que tomar medidas.

“Es algo complicado”, señaló. “Pero no cabe duda que por la salud y bienestar de los jugadores, lo mejor para el tenis es evitar que estos partidos tengan este tipo de horas”.

Swiatek sigue en carrera por un tercer título consecutivo del Abierto de Francia y el cuarto Slam de su carrera. La primera del ranking se las verá ahora con Marketa Vondrousova luego que la quinta preclasificada checa derrotó 6-4, 6-2 de la serbia Olga Danilovic 6-4, 6-2.

Gauff tendrá como rival a la ganadora del cruce entre la tunecina Ons Jabeur y Clara Tauson.

