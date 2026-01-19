Swiatek y Gauff avanzan en sets corridos a segunda ronda del Abierto de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, Australia. 19 ene (Reuters) - Iga Swiatek comenzó la andadura hacia su primer título del Abierto de Australia con una victoria poco ⁠convincente por 7-6(5) y 6-3 ante ⁠la china Yuan Yue bajo las luces de la Rod Laver Arena el lunes.

Swiatek, seis veces campeona de torneos de Grand Slam, pasó por todo tipo de apuros, con ⁠tres roturas ‌de servicio ​ante la potente Yuan, cuyo juego fue superior al esperable para una tenista que ocupa el puesto ​130 en el ránking mundial.

Sin embargo, el revés de la polaca acabó siendo decisivo, ‌ya que logró una serie de golpes ganadores en los momentos decisivos ‌para mantener a raya a su ​rival china.

"Estaba un poco oxidada al principio, no empecé bien", afirmó Swiatek en la pista. "Pero sabía que si me esforzaba, jugaría mejor, y eso es lo que intenté hacer. Estoy contenta de que haya funcionado, con muchos altibajos. Hay cosas en las que trabajar".

Swiatek necesitó un revés mágico para impedir que Yuan se hiciera con el primer set, cuando servía con 5-4. La polaca ganó después el tie-break por el mismo flanco, plantando los pies en la línea de fondo para ⁠soltar un furioso golpe ganador antes de conseguir una rápida ventaja de 3-0 en el segundo set.

Con el partido cada vez ​más cuesta arriba, Yuan pidió un descanso médico, quejándose de tensión en la zona del muslo, y se tumbó en la pista para ser atendida. Cuando se puso en pie, rompió rápidamente a Swiatek y remontó hasta el 3-2, provocando gritos de "¡Jiayou!" (¡Vamos!) de los aficionados chinos en las gradas.

Yuan se esforzó hasta el final, salvando un punto de partido al saque en el 5-3, pero nada pudo detener a Swiatek, que cerró el ⁠partido con una fulgurante devolución de revés por la línea dos puntos más tarde.

Swiatek se enfrentará ahora a ​la checa Marie Bouzkova por un puesto en la tercera ronda, mientras prosigue su búsqueda del Grand Slam de carrera, tras haber ganado coronas en los otros tres "majors".

Otra de las favoritas del torneo, Coco Gauff comenzó su camino hacia su primer título en ‍Melbourne Park con una victoria por 6-2 y 6-3 sobre Kamilla Rakhimova en el Rod Laver Arena.

La estadounidense, tercera cabeza de serie, tuvo problemas de saque en algunos momentos y sufrió roturas cuando intentaba cerrar el partido con 5-2 en el segundo set ante su rival uzbeka. Sin embargo, Rakhimova cedió dos bolas de partido con el saque en el ​siguiente juego y luego perdió la contienda con un revés sobre la línea de fondo.

Gauff, campeona del Abierto de Francia, exsemifinalista en Melbourne Park y cuartofinalista el año pasado, busca su tercer título de Grand Slam. En segunda ronda se medirá a la ‍zurda Olga Danilovic, que eliminó a Venus Williams el primer día.

(Editado en español por Carlos Serrano)