Swiatek y gauff debutan en el abierto de francia con sólidas victorias

PARÍS, 27 mayo (Reuters) - Iga Swiatek y Coco Gauff comenzaron el lunes con buen pie su participación en el Abierto de Francia, con aplastantes victorias sobre rivales que venían de la previa.

La tenista polaca, de 22 años, empezó la defensa del título conquistado en 2023 derrotando por 6-1 y 6-2 a la francesa Leolia Jeanjean. La número uno mundial, que ha ganado el Abierto de Francia tres veces en los últimos cuatro años, llegó a París impulsada por una racha de 12 triunfos seguidos en tierra batida, conquistando los torneos de Madrid y Roma.

"Partidos como este me dan mucha satisfacción", dijo Swiatek, que se medirá ahora a la ex número uno mundial Naomi Osaka en segunda ronda. "En general estoy feliz con mi desempeño".

Swiatek, que ha ganado sus últimos 15 partidos en París -torneo que conquistó en 2022 y 2023-, no necesitó mucho tiempo para dejar claro que está decidida a ampliar esa racha, ya que rompió el servicio de su rival en el primer juego y se hizo con el set inicial en media hora.

Jeanjean reaccionó rompiendo el saque de la polaca al inicio de la segunda manga, pero volvió a perderlo a continuación. Swiatek se puso 5-2 al frente, con 24 golpes ganadores por dos de su oponente, sellando la cita en su primer punto de partido.

Por su parte, Coco Gauff comenzó con buen pie su intento de ganar su primer título del Abierto de Francia al imponerse a la alemana Julia Avdeeva, número 208 del mundo, por 6-1 y 6-1, sumando su victoria número 50 en un partido de Grand Slam.

Gauff, de 20 años, que ganó el Abierto de Estados Unidos el año pasado para romper su mala racha en los grandes tras perder la final de 2022 en París, necesitó menos de una hora para avanzar, pese a que el partido se detuvo brevemente después de que Avdeeva se golpeó de forma accidental la cabeza contra el árbitro cuando estaba disputando un punto.

"Hoy ha sido un partido sencillo. No he tenido que hacer mucho. No diría que he jugado increíble. Sólo tenía que jugar con solidez. Eso es lo que he hecho", dijo Gauff a la prensa.

La estadounidense, número tres del mundo, se medirá ahora en segunda ronda a la eslovena Tamara Zidansek, que alcanzó las semifinales en el Abierto de Francia en 2021 y venció el domingo a la belga Alison Van Uytvanck por 6-2, 2-6 y 6-1.

La tunecina Ons Jabeur, octava preclasificada, comenzó su último intento de ganar un esquivo primer título de Grand Slam con un cómodo triunfo por 6-3 y 6-2 sobre la estadounidense Sachia Vickery.

(Reporte de Sybille de La Hamaide, Karolos Grohmann y Shrivathsa Sridhar; editado en español por Carlos Serrano)

