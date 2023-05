Swiatek y Kudermetova, segunda semifinal en Madrid

La número uno apeó fácil a Martic y la rusa superó en tres sets a Pegula

MADRID, 3 May. 2023 (Europa Press) -

La polaca Iga Swiatek y la rusa Veronika Kudermetova serán las protagonistas de la segunda semifinal del Mutua Madrid Open, torneo de categoría WTA 1000 que se disputa sobre tierra batida, después de eliminar este miércoles a la croata Petra Martic (6-0, 6-3) y la estadounidense Jessica Pegula (6-4, 0-6, 6-4).

Swiatek se medirá por un puesto en la final a la rusa Kudermetova, que apeó en los cuartos de final a la subcampeona del año pasado, la estadounidense Pegula, tras batirla en tres sets por 6-4, 0-6, 6-4.

La rusa se hizo con un primer parcial marcado por el intercambio de 'breaks' entre ambas. El tercero que logró le dio por fin una ventaja que no desaprovechó para hacerse con la manga, aunque la reacción de su rival fue fulgurante, perdiendo sólo cinco puntos para llevar el choque a un tercer y definitivo parcial. Kudermetova, tras requerir atención médica, mejoró y aunque desaprovechó sus dos primeras roturas, no lo hizo así con la tercera que ya no pudo equilibrar Pegula.

Después, en la Manolo Santana, la número uno del mundo alargó su mejor participación en la capital español. Swiatek, ausente el año pasado por lesión cuando llevaba 37 victorias seguidas, no dio opción a una Martic a la que ya ganó en Indian Wells hace dos años.

La polaca, en su victoria 45 sobre tierra desde 2020 (más que ninguna otra jugadora), barrió con un 6-0 para empezar el choque de cuartos de final. Sin enfrentarse a ninguna bola de 'break' en el segundo set, Swiatek rompió a su rival en el sexto juego y avanzó a una semifinal contra Kudermetova.

