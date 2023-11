Z煤rich--(business wire)--nov. 30, 2023--

Mercedes-Benz Mobility AG ha elegido a SwissAI como proveedor de inteligencia artificial (IA) para la selecci贸n de ubicaciones y la planificaci贸n de redes con el objetivo de crear su primera red. SwissAI le ofrece a su socio automotriz una plataforma de pron贸sticos y an谩lisis con una tecnolog铆a de IA de 煤ltima generaci贸n denominada AIOME. Este software acelera la selecci贸n de ubicaciones y los planes de implementaci贸n de infraestructura de carga, adem谩s de aumentar la rentabilidad tanto para nuestro socio automotriz como para sus valiosos clientes.

Esta incre铆ble alianza impulsa el desarrollo de una red de carga de alta potencia a nivel mundial. Para finales de la d茅cada, Mercedes-Benz Mobility AG tiene planes de construir aproximadamente 2000 puntos de carga y 10.000 cargadores de alta potencia en todo el mundo, comenzando por China, Am茅rica del Norte y Europa. La plataforma AIOME de SwissAI est谩 desempe帽ando un papel fundamental en Am茅rica del Norte y Europa.

Al utilizar esta plataforma, los usuarios simulan los impactos de diferentes escenarios sin necesidad de su implementaci贸n f铆sica, obtienen respuestas a preguntas cruciales como optimizaci贸n de la ubicaci贸n y estrategias de implementaci贸n de equipos, y garantizan una cobertura de red integral. Para lograrlo, SwissAI toma en cuenta la evoluci贸n de la demanda de carga y otros factores relevantes, como la tecnolog铆a y el comportamiento de los usuarios. AIOME garantiza una experiencia de carga premium para el cliente, adem谩s de ser la red m谩s rentable en el continente.

鈥淪wissAI permite que nuestros clientes elijan su futuro optimizado. 驴D贸nde est谩n las mejores ubicaciones para la demanda presente y futura de los clientes? 驴C贸mo evolucionar谩n la competencia y la tecnolog铆a? Al aprovechar la inteligencia artificial para responder a los avances tecnol贸gicos y las necesidades en permanente evoluci贸n de los conductores, nuestros socios pueden seleccionar lugares con una conveniencia econ贸mica 贸ptima, adem谩s de garantizar la satisfacci贸n y la rentabilidad de los clientes", coment贸 Anna Gawlikowska, directora ejecutiva de SwissAI. 鈥淗emos asumido el compromiso de crear valor para permitir que nuestros clientes planifiquen e implementen la ruta 贸ptima hacia la electromovilidad鈥.

SwissAI AG es uno de los principales proveedores de software como servicio (SaaS) para sistemas de energ铆a y movilidad. Desde sus inicios en 2008, la firma con sede en Suiza ha estado en la vanguardia tecnol贸gica asistiendo a empresas multinacionales e instituciones p煤blicas en Europa, Jap贸n y los Estados Unidos. SwissAI se ha dedicado a dise帽ar entornos de simulaci贸n para distintos sectores, entre ellos los de transici贸n energ茅tica, movilidad el茅ctrica, log铆stica, bienes inmuebles, venta minorista y cuidades inteligentes. AIOME permite acceder a miles de capas de algoritmos y datos anonimizados para una evaluaci贸n integral de inversiones en infraestructura y pron贸sticos diarios detallados. Los socios, entre los que se encuentra Mercedes-Benz Mobility AG, aprovechan el software de SwissAI para elegir las estrategias de energ铆a y movilidad m谩s rentables y de menor riesgo, adem谩s de ubicaciones de activos en pa铆ses de la OCDE y el Sudeste Asi谩tico. Con una plataforma de simulaci贸n que cubre un 谩rea que incluye a m谩s de 1600 millones de personas, SwissAI est谩 a la vanguardia en el dise帽o del futuro de la energ铆a y la movilidad.

