Sydney Sweeney rompe su silencio sobre el "surrealista" apoyo de Donald Trump a su polémico anuncio tachado de racista

Este verano, Sydney Sweeney fue el rostro de una polémica campaña publicitaria de la marca de vaqueros American Eagle y acusada de tener connotaciones racistas y defender la eugenesia. Ahora, la actriz y modelo estadounidense que no se había pronunciado al respecto pese a la tormenta mediática desatada, ha roto su silencio valorando incluso el apoyo que recibió del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Hice un anuncio de vaqueros. La reacción fue sin duda una sorpresa, pero me encantan los vaqueros. Solo llevo vaqueros. Literalmente, todos los días de mi vida voy en vaqueros y camiseta", expresó Sweeney en una entrevista concedida a GQ. Al ser preguntada sobre qué le pareció que el presidente y vicepresidente de Estados Unidos hablaran sobre el anuncio, la actriz se limitó a apuntar que era "surrealista".

La polémica alrededor de la campaña surgió debido al eslogan de la misma, "Sydney Sweeney Has Great Jeans" (Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos), que hacía un juego de palabras con "jeans" (vaqueros) y "genes" (genes) en lo que algunos señalaron como un mensaje supremacista blanco que promovía la eugenesia, la teoría que defiende la mejora de la especie humana a través de la selección genética de ciertos rasgos y la reproducción selectiva, y la supremacía de la raza aria.

La implicación de Trump en el debate, en todo caso, se debió en parte a que la actriz se registró como votante republicana. "¿Es republicana registrada? Oh. ¡Ahora me encanta su anuncio!", comentó el presidente, según recoge Deadline, apoyando además la campaña a través de Truth Social.

En general, Sweeney ha asegurado no sentirse tentada de decir lo que piensa para que la gente deje de adivinar. "Quiero decir, me desahogo con mis amigas. Pero aparte de eso, no. Sé quién soy. Sé lo que valoro. Sé que soy una persona amable. Sé que amo mucho y sé que estoy emocionada por ver qué pasa después. Así que realmente no dejo que otras personas definan quién soy", explicó. Cuestionada sobre sus pensamientos acerca de la campaña de vaqueros en concreto, la intérprete apuntó que, "cuando tenga un tema del que quiera hablar la gente me escuchará".

A pesar de la reacción negativa, diversas informaciones apuntaron una subida en el precio de las acciones de American Eagle, algo que, en todo caso, tampoco afectó a la intérprete. "Estaba al tanto de las cifras a medida que se iban produciendo. Así que cuando vi todos los titulares que decían que las visitas a las tiendas habían bajado un determinado porcentaje, nada de eso era cierto. Todo era inventado, pero nadie podía decir nada porque [la empresa] estaba en su periodo de silencio. Así que todo eran solo rumores. Y como al final sabía para qué era ese anuncio, y eran unos vaqueros estupendos, no me afectó en absoluto", expuso.

Aunque Sweeney no se había pronunciado respecto a la polémica hasta ahora, American Eagle sí emitió un comunicado en su momento, remarcando que la campaña siempre había tratado sobre los vaqueros. "Seguiremos celebrando cómo todo el mundo lleva sus vaqueros AE con confianza, a su manera. Los vaqueros geniales le quedan bien a todo el mundo", exponía la empresa.