BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--nov. 9, 2023--

Fans de Formula 1®, ¡abróchense los cinturones!, porque T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que viene a toda velocidad a Las Vegas con su red 5G líder en la industria, para mejorar no solo la conectividad de los habitantes de la ciudad, sino también la de los asistentes y el personal del GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 HEINEKEN SILVER DE LAS VEGAS que se celebrará del 16 al 18 de noviembre. Como proveedor exclusivo de servicio móvil de este esperado evento, T-Mobile está mejorando la experiencia para clientes y fans con:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231109932032/es/

T-Mobile acelera la conectividad de primer nivel en el GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 HEINEKEN SILVER DE LAS VEGAS (Graphic: Business Wire)

Además, T-Mobile tiene preparado un programa repleto de actividades divertidas y gratis para los fans durante todo el fin de semana.

“Nuestra red líder en 5G ha preparado el escenario para que los fans, nuestros socios y el equipo de operaciones presentes en el Gran Premio de Las Vegas tengan una experiencia increíble, manteniéndolos perfectamente conectados en todo momento”, señaló Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “Además de ser la red que impulsa este evento por primera vez, estamos poniendo a los fans en el centro de la acción, ya sea a través de experiencias innovadoras en la app u ofreciendo a nuestros clientes las mejores vistas del evento en vivo desde la T‑Mobile Zone”.

Conectividad inigualable en todo Las Vegas

Para garantizar que los clientes de T-Mobile tengan las mejores velocidades inalámbricas desde el circuito hasta las mesas de blackjack y más allá, El Un-carrier ha estado realizando actualizaciones permanentes de la red 5G en toda la ciudad, cubriendo toda la ciudad de las Vegas con su señal 5G de ultracapacidad más rápida. Según un nuevo informe de Opensignal, T-Mobile tiene la red 5G más disponible en Las Vegas, con la mejor consistencia y las velocidades de descarga más rápidas.

Mejor aún, T-Mobile ofrece una cobertura 5G rápida y confiable en el Gran Premio de Las Vegas a través de una red híbrida de soluciones avanzadas de red 5G y wifi de T-Mobile para dar soporte a las necesidades críticas de conectividad de los asistentes, el personal del evento y los distintos equipos de carrera. Debido a que se espera que cientos de miles de personas se reúnan en el corazón de Las Vegas para disfrutar del evento, las soluciones avanzadas de la red 5G proporcionan una red dedicada que puede ofrecer conectividad de alta velocidad, alta capacidad y baja latencia con una interferencia de señal reducida, perfectamente diseñada para apoyar un evento tan exitoso por primera vez a esta escala.

T-Mobile desplegó las soluciones avanzadas de red 5G en todo el Pit Building del Gran Premio de Las Vegas, la nueva sede de Formula 1® en Norteamérica, los pits de los diferentes equipos y las zonas de fans para ayudar a garantizar que el personal y los equipos de carrera del Gran Premio de Las Vegas puedan realizar sus operaciones diarias con mayor eficacia y sin interrupciones. El Un-carrier también aprovecha la fragmentación de red en su red independiente 5G para alimentar más de 100 terminales de punto de venta para que los fans puedan adquirir sus refrigerios y artículos promocionales sin contratiempos.

Gracias a la cobertura mejorada en las entradas de las diferentes zonas y en los terminales de los puntos de venta, todos los fans podrán escanear fácilmente sus boletos en la app F1 Las Vegas y comprar sus cosas sin demoras. Además, T-Mobile ha puesto a disposición de los fans estaciones de carga gratis en todas las zonas para ayudarles a mantenerse siempre conectados.

Los clientes de T-Mobile disfrutarán de conectividad mejorada de forma automática, mientras que los que no sean clientes podrán conectarse al wifi gratis que ofrece T-Mobile para no perderse ni una llamada, un mensaje de texto o una publicación durante todo el evento.

Experiencia de conducción inmersiva

A partir del 17 de noviembre, T-Mobile ofrecerá a los fans un primer vistazo del Strip Circuit™ de Las Vegas, una experiencia de conducción interactiva completa, con vistas de 360 grados en alta definición capturadas por cámaras especializadas con conexión 5G, a través de la app oficial F1 Las Vegas desarrollada por T‑Mobile. En ella, los fans podrán hacer pausas para explorar cada curva del circuito mediante controles de vídeo esféricos en pantalla, sin perderse ni un solo detalle.

Cualquiera puede descargar la app F1 Las Vegas para Android y iOS, y acceder a todo lo que lo está relacionado con el evento durante el fin de semana de la carrera: boletos, horarios, navegación, información sobre equipos, pilotos y más.

T-Mobile Zone en Sphere

Los espectadores que acudan a la T-Mobile Zone en Sphere disfrutarán todas las noches que dure el evento de actuaciones icónicas en el T-Mobile Stage. Para garantizar que los clientes de T-Mobile disfruten de las mejores vistas de todo el entretenimiento y la acción en vivo en el circuito, El Un-carrier abrirá el Club Magenta, su icónico salón de dos pisos con bares privados, carga de cortesía, regalos diarios espectaculares. Además, como El Un-carrier siempre está dispuesto a difundir el amor, las personas que no sean clientes podrán acceder al Club Magenta al publicar una foto con el hashtag #LV5GP en sus redes sociales.

Más diversión para los fans en Las Vegas

Los habitantes de la zona o quienes estén de visita, podrán hacer un “stop” en la tienda T‑Mobile del Strip de Las Vegas (3791 Las Vegas Blvd S) del 13 al 15 de noviembre, de 3-7 p.m. PT (hora del Pacífico), para competir por el mejor tiempo en un simulador virtual de conducción interactiva, conseguir la vuelta más rápida y tener la oportunidad de ganar boletos para la carrera. Un piloto de Fórmula 1 hará una aparición especial para conocer a los fans el 14 de noviembre a las 5 p.m. PT (hora del Pacífico).

Además, los clientes de T-Mobile pueden reclamar gratis una gorra de Las Vegas Grand Prix en la app de T-Mobile Tuesdays a partir del 14 de noviembre y recogerla en las tiendas T-Mobile participantes de la zona, hasta agotarse las existencias.

T-Mobile es el líder en 5G y ofrece la red 5G más grande, rápida y galardonada del país. La red 5G de El Un-carrier cubre a 330 millones de personas en un área de dos millones de millas cuadradas, incluidos 300 millones de personas con la red 5G de ultracapacidad superrápida de T-Mobile. T-Mobile cuenta con la 5G más avanzada del mundo, con la primera y mayor red autónoma 5G a lo largo del país que ofrece capacidades mejoradas como fragmentación de red, VoNR y otras, a desarrolladores y clientes, incluidos los usuarios de Metro by T-Mobile, en todo el país.

Para conocer más sobre cómo T-Mobile mantendrá a la gente conectada en el Gran Premio de Las Vegas, visita www.t-mobile.com/coverage/network.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com. Gorra gratis: oferta por tiempo limitado hasta agotar existencias. Requiere un plan elegible. Detalles en la app T-Mobile Tuesdays. El desafío de conducción está limitado a los participantes inscritos por orden de llegada, según el espacio disponible.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Sprint y Metro by T-Mobile. Más información en: https://es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231109932032/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc.

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.

investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: nevada washington united states north america

Industry keyword: motor sports sports carriers and services technology hispanic telecommunications apps/applications networks mobile/wireless consumer 5g

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 11/09/2023 09:52 am/disc: 11/09/2023 09:52 am

http://www.businesswire.com/news/home/20231109932032/es