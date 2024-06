T-Mobile dona $50,000 a organizaciones sin fines de lucro de Colorado

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--jun. 13, 2024--

T-mobile (nasdaq: tmus) anunció hoy que otorgará donaciones por un total de $50,000 a cinco organizaciones sin fines de lucro que están marcando una diferencia en las comunidades de denver y colorado springs, colorado. las organizaciones care and share food bank for southern colorado, children’s hospital colorado, heartspace kids, hero’s puppy for life y maxfund animal adoption center recibirán $10,000 cada una para apoyar sus importantes iniciativas y programas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240612054090/es/

T-Mobile presenta una donación de $10,000 a MaxFund y devuelve el favor como voluntario en una de las instalaciones de adopción de MaxFund en Denver. (Photo: Business Wire)

Los empleados de T-Mobile del área de Mountain Plains en Colorado eligieron esas organizaciones como beneficiarias del premio Difference Maker, un programa de reconocimiento trimestral que El Un-carrier lanzó el año pasado para reconocer a los mejores empleados en áreas de desempeño comercial de toda la compañía. Como parte de la iniciativa, los empleados entregaron cheques a estas entidades benéficas y participaron en un día de servicio.

“El Premio Difference Maker va más allá del reconocimiento; se trata de celebrar a nuestros empleados y de darles el poder para marcar una verdadera diferencia”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “A la vez que aplaudimos a nuestros compañeros de equipo de Mountain Plains por sus increíbles esfuerzos, también logramos un importante aporte de $250,000 en donaciones benéficas desde que lanzamos el programa, mejorando nuestro compromiso de crear un cambio positivo en comunidades de todo el país”.

Esta es una descripción más detallada de cómo cada organización está marcando la diferencia.

Puedes obtener más información sobre los anteriores ganadores del premio Difference Maker y las organizaciones sin fines de lucro que eligieron aquí y aquí.

El compromiso continuo de T-Mobile con Colorado

Estas donaciones demuestran el compromiso continuo de T-Mobile para marcar la diferencia en comunidades de distintas partes de Colorado. Entre otras inversiones, se incluyen las del programa de ayuda financiera local (Hometown Grants) de El Un-carrier, que proporciona fondos a pueblos y pequeñas ciudades todos los años para proyectos de embellecimiento de la ciudad, mejoras públicas y más. Desde que se lanzó este programa de 5 años en 2021, dos localidades de Colorado –Montrose y Strasburg– han recibido un total de $100,000. Además, T-Mobile ha otorgado fondos a pequeños negocios a través del programa de ayuda financiera local. Desde sus inicios, se han otorgado más de 1 millón de dólares para impulsar proyectos de pequeños negocios como la revitalización de mercados de agricultores, ayuda para incubadoras de negocios y la introducción de mejoras en las calles principales de las ciudades.

Además, el Proyecto 10Millones es la iniciativa de $10.7 billones de T-Mobile cuyo objetivo es ayudar a cerrar la brecha digital en educación ofreciendo conectividad a Internet y hotspots móviles gratis a hasta 10 millones de hogares de estudiantes elegibles a lo largo del país. A través de los programas educativos de T-Mobile, la compañía ha conectado a más de 50,000 estudiantes en Colorado y también ofrece a los distritos escolares planes de datos gratis y altamente subsidiados, además de acceso a laptops y tablets económicas. Ya para fines de 2023, T-Mobile había proporcionado más de $6,4 billones en productos y servicios y conectado a casi 6 millones de estudiantes a lo largo del país a través del Proyecto 10Millones y otras iniciativas de educación.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Más información en: https://es.t-mobile.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240612054090/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios — T-Mobile US, Inc

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.

Investor.Relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: washington colorado united states north america

Industry keyword: carriers and services mobile/wireless hispanic family philanthropy consumer technology 5g fund raising children telecommunications pets

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/13/2024 10:05 am/disc: 06/13/2024 10:05 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240612054090/es

AP