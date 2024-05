T-Mobile está preparado para hacer frente a desastres sin perder la conectividad en esos momentos difíciles

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--may. 29, 2024--

Con el comienzo de la temporada de huracanes esta semana y la temporada de incendios forestales ya en marcha, T-Mobile (NASDAQ:TMUS) está listo para asegurar que clientes, comunidades, negocios, miembros de servicios de emergencia, organismos gubernamentales y demás entidades puedan seguir comunicándose, obtener la información que necesitan y mantenerse conectados cuando más lo necesiten.

“En T-Mobile entendemos el papel fundamental que cumplimos al mantener a las personas conectadas en momentos difíciles, así que continuamos expandiendo nuestra cobertura y capacidad, invirtiendo en la resiliencia de red y desarrollando nuestra estrategia de respuesta ante desastres para responder cuando se nos necesite”, señala Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “La conectividad es un recurso indispensable durante cualquier crisis, por lo que hemos ofrecido más capacitación, hemos agregado más vehículos y hemos fortalecido aún más nuestra red. Nuestra prioridad es asegurar que todos los que necesiten conectividad la tengan, ya sean familias, funcionarios de seguridad pública o miembros de servicios de emergencia. Estaremos preparados”.

Debido a que algunos investigadores pronostican que la temporada de huracanes batirá récords este año y habrá un mayor riesgo de incendios forestales en algunas regiones del país, T-Mobile ha tomado importantes medidas para preparar mejor su red, sus equipos y sus recursos, como por ejemplo:

“En momentos de crisis, T-Mobile está listo para asistir a nuestros clientes y nuestras comunidades y tomar medidas para ayudar en rescates donde más se necesite”, explica Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Nuestros equipos estarán sobre el terreno, listos para dar una mano y el corazón en situaciones de crisis y asegurar que estemos presentes para apoyar de la mejor manera posible en los momentos más críticos”

Fortalecimiento y resiliencia de la red

Desde la temporada de huracanes del año pasado, T-Mobile continúa reforzando estratégicamente su red con soluciones de energía de respaldo permanentes, como generadores y baterías que, en caso de catástrofe, ayudan a mantener a los clientes conectados en lugares clave y con cobertura redundante. T-Mobile también activó recientemente su nuevo espectro de 2.5 GHz, que mejoró la cobertura y la capacidad de casi 60 millones de clientes en todo el país.

Asimismo, T-Mobile optimiza constantemente su infraestructura nacional —lo cual incluye torres, sitios celulares, conmutadores de red, centros de datos y otros sitios críticos— para aumentar la confiabilidad y la resiliencia tanto en áreas urbanas como rurales. Los técnicos e ingenieros en los Centros Nacionales de Operación (NOC) de T-Mobile monitorean y controlan la red las 24 horas del día y, cuando aumenta la demanda, pueden concentrar a distancia la señal para que los miembros de servicios de emergencia dispongan de más ancho de banda para actividades de uso intensivo de datos como la coordinación de operaciones de rescate.

Soluciones de respuesta ante desastres

Cuando se producen desastres, T-Mobile despliega recursos para reforzar y restaurar la cobertura, facilitar la recuperación de cortes de suministro eléctrico comercial y ofrecer conectividad a quienes más la necesitan a lo largo del país. En los últimos tres años, T-Mobile ha incrementado 2.4 veces su flota de recursos y vehículos de respuesta ante emergencias de la red, con la incorporación de SatCOLT, SatCOW y más. En el mismo período, El Un-carrier agregó más caravanas RV clase A de centros de operación de red de emergencia, caravanas RV clase C de centros de comando de apoyo comunitario y tráileres para trabajo pesado de centros de comando para la gestión local de las operaciones, la red y las tareas de apoyo, VSAT (terminales de apertura muy pequeña) ágiles para conexión a la red troncal de instalación rápida, y camiones y vehículos de uso intensivo para ofrecer wifi y carga.

A fines de este año, T-Mobile presentará su red más grande de vehículos de respuesta para desastres: SatCOLT y SatCOW extragrandes. Esta enorme red de vehículos para trabajo pesado complementará la cobertura y restauran la conectividad a través de conexiones satelitales y de microondas a la red troncal. Estarán equipados con el hardware 5G más reciente para operar a lo largo de un área de cobertura mucho más amplia y proporcionar prácticamente el mismo nivel de servicio que una de las torres celulares macro de T-Mobile.

Apoyo a comunidades, miembros de servicios de emergencia y agencias gubernamentales

T-Mobile presentó recientemente el Programa de Defensores del Apoyo Comunitario (CSAP), que ofrece capacitación especializada sobre los protocolos de respuesta ante desastres de El Un-carrier a los empleados que deseen brindar apoyo línea servicios de emergencia durante un desastre. Los integrantes del CSAP luego se desplegarán para ofrecer carga de dispositivos, suministros y wifi a las comunidades afectadas por desastres.

A lo largo del año, los equipos de respuesta ante emergencias de T-Mobile participan en simulacros y capacitación para perfeccionar sus habilidades y fortalecer las estrategias de respuesta ante desastres. T-Mobile colabora con organizaciones gubernamentales, agencias de servicios de emergencia, compañías de servicios públicos y otros proveedores de servicio móvil para aprender de las experiencias previas en desastres a fin de mejorar las futuras iniciativas de respuesta y restauración. Los equipos de emergencia también asisten a eventos del sector para interactuar con expertos en respuesta ante desastres, como la Governor’s Hurricane Conference (Conferencia de Huracanes del Gobernador) y la U.S. Chamber of Commerce Building Resilience Conference (Conferencia sobre Aumento de la Resiliencia de la Cámara de Comercio de EE. UU.).

Durante desastres, T-Mobile colabora con los centros de operaciones de emergencia de gobiernos locales para ofrecer servicios de red, establecer conectividad y priorizar los esfuerzos de restauración para agencias locales, estatales y federales, miembros de servicios de emergencia, equipos médicos y otras entidades cuando más se necesita.

Los miembros de servicios de emergencia, funcionarios de emergencia y otros clientes de infraestructura crítica elegibles pueden registrarse en Servicio Móvil Prioritario (WPS) para obtener acceso prioritario y preferencia en la red de T-Mobile sin costo. Cuando cada segundo cuenta en momentos de emergencia o congestión de la red, WPS da prioridad a las comunicaciones fundamentales.

Para más información sobre cómo T-Mobile se prepara y responde ante desastres, visita el Centro de Respuesta ante Emergencias de T-Mobile.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita: https://es.t-mobile.com.

