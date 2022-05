T-Mobile lanza Libertad de Internet y lleva la obsesión de El Un‑carrier por los clientes a banda ancha

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--may. 4, 2022--

¡Adiós a los grandes proveedores de Internet! En un evento que se transmitió hoy en directo, el director ejecutivo de T‑Mobile (NASDAQ: TMUS), Mike Sievert, reveló la más reciente innovación Un‑carrier de la empresa, Libertad de Internet, que desafía los puntos débiles que han azotado a la industria de banda ancha durante décadas. T‑Mobile lanzó Internet 5G residencial apenas el año pasado, y ahora da el siguiente gran paso, que les facilita a los clientes de banda ancha terminar con los grandes proveedores de Internet, fijar sus precios con ahorros increíbles y más que nada, sentirse valorados.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220504006050/es/

Broadband customers are the least satisfied in America. T-Mobile is here to change that, launching Internet Freedom for consumers and small businesses and expanding T-Mobile Business Internet nationwide. (Graphic: Business Wire)

Además, El Un‑carrier lanzó el servicio de Internet para empresas de T‑Mobile en todo el país con la introducción de nuevos planes y la ampliación del servicio a cualquier negocio dentro de la cobertura móvil de T‑Mobile. Esto lo convierte en el primer y único proveedor de Internet para empresas a nivel nacional con Internet móvil fijo 5G. Ningún otro proveedor 5G o de línea fija puede conectar las empresas a nivel nacional.

“El Un‑carrier surgió para arreglar el sistema de la industria móvil que era absurdo y fallido, y, aunque no hemos terminado, sin duda lo hemos cambiado para siempre. Ahora, con Libertad de Internet, nos enfrentamos a los grandes proveedores de Internet y llevamos el movimiento de El Un‑carrier al servicio de banda ancha”, señaló Sievert. “Los clientes de banda ancha son los menos satisfechos en el país: los cargos, los contratos, los aumentos de precio, la terrible atención al cliente. Es ridículo y se parece mucho a la industria del servicio móvil de hace una década. Hoy, todo eso comienza a cambiar porque El Un‑carrier está aquí para cambiar el servicio de banda ancha para siempre”.

Presentamos Libertad de Internet

Con Libertad de Internet, El Un‑carrier da un paso al frente en nombre de los clientes de banda ancha para brindar:

La libertad de cambiarse. Los clientes de banda ancha están ATRAPADOS. Son los clientes menos satisfechos en el país. Quieren cambiarse, pero no pueden, ya sea porque no tienen una opción para banda ancha de alta velocidad, están atados a un contrato anticuado o no tienen tiempo para lidiar con el complicado proceso de cambiarse. Para cambiarse, tienen que batallar con su proveedor actual para que lo dejen ir, firmar un nuevo contrato, esperar durante el período de instalación entre hoy y el próximo martes, hacer agujeros en sus paredes y pasar horas restableciendo la configuración de todos sus dispositivos. Todo eso antes de siquiera saber cómo funcionará el nuevo servicio para ellos.

T‑Mobile está cambiando todo esto y haciendo más fácil que nunca terminar con los grandes proveedores de Internet:

La libertad de ahorrar. Los proveedores de Internet son famosos por atraer a los clientes con precios de promoción bajos, y luego subirlos después del primer o segundo año. En promedio, los proveedores suben los precios más del 30% una vez que termina el período de promoción. Y eso es antes de los cargos… por activación, por equipo, por instalación, incluso por instalación propia. Solo en el 2020, los proveedores de Internet cobraron a los clientes más de 9 billones de dólares en cargos mensuales.

A medida que todos los precios siguen subiendo, T‑Mobile les ofrece a los clientes ahorros increíbles y la capacidad de fijar su precio:

Por último, déjanos agradecerte. Los proveedores de Internet ocupan los últimos puestos en la lista de satisfacción del cliente año tras año, seguramente se debe en parte a que nunca agradecen a sus clientes.

T‑Mobile demuestra a sus clientes de banda ancha lo que significa sentirse valorados.

Con el descuento de $50 en cualquier dispositivo de streaming, el 50% de descuento para YouTube TV, Netflix por cuenta nuestra y Paramount+ durante un año y otro streaming incluido en Magenta MAX, no hay mucho que pensar para terminar de una vez con los grandulones del cable. Estas ofertas estarán disponibles a partir del martes próximo y TODOS los martes de los meses de verano.

Internet para empresas en todo el país

Si crees que los grandes proveedores de Internet tratan pésimamente a los consumidores, espera a escuchar cómo tratan a las empresas. Con la excusa de que algo es “para una empresa”, cobran más. Las empresas pagan $55 más por mes que los consumidores por el plan de 100 Mpbs de Comcast, y las únicas diferencias principales son que la dirección de IP de las empresas es estática y que su servicio se llama “Internet para empresas”.

Peor aún, las empresas con varias ubicaciones a lo largo del país están forzadas a tratar con una serie de proveedores, cada uno con su propio contrato, precios, políticas, equipos, acuerdos de nivel de servicio y equipos de servicio al cliente... solo para tener Internet en sus oficinas y tiendas remotas. Es un desastre. Además de ser increíblemente complejo y costoso de administrar.

Hoy, El Un‑carrier está simplificando el Internet para las empresas con el lanzamiento de Internet para empresas en todo el país. Ahora T‑Mobile puede conectar todas las tiendas y oficinas remotas de las empresas a lo largo del país, en cualquier parte dentro de su impronta móvil. Esto lo convierte en el primer y único proveedor de Internet para empresas a nivel nacional con Internet móvil fijo 5G. Ningún otro proveedor 5G o de línea fija puede conectar a las empresas a nivel nacional.

Para ello, T‑Mobile ofrecerá nuevos planes con asignaciones de datos de alta velocidad para las ubicaciones de las empresas donde la red todavía no ofrece banda ancha ilimitada. Los clientes comerciales en esas áreas ahora pueden escoger planes con 100 GB o 300 GB de datos de alta velocidad por mes, por $50 o $70 por mes, respectivamente. Les corresponden datos ilimitados de 600 kbps o tienen la opción de agregar más datos de alta velocidad a razón de $2 por GB.

Estos nuevos planes son más que suficientes para cubrir las necesidades de la mayoría de las oficinas pequeñas y remotas que utilizan en promedio entre 80 y 140 GB por mes, por lo general durante las horas no pico de la red. Además, se optimizaron esos planes para las empresas, con opciones como dirección de IP estática y filtro de contenido para estar seguros de que su conexión se emplea solamente para fines comerciales. A medida que T‑Mobile continúa su enérgica implementación de la red 5G, habrá más ubicaciones con estos planes nuevos que tendrán acceso a los datos ilimitados de banda ancha a $50 por mes, al mismo precio que la banda ancha para consumidores, cuando se ofrezca en su área.

“Para las empresas con oficinas y tiendas a lo largo del país, es un verdadero desastre trabajar con los proveedores de Internet. Se ven obligadas a tratar con una serie de proveedores porque nadie ofrece servicio en todo el país”, dijo Callie Field, presidenta de T‑Mobile Business Group “Es absolutamente medieval. Tienes que batallar con el amo y señor local de cada feudo. Solo para tener acceso a Internet en tus tiendas u oficinas remotas. Hoy, El Un‑carrier está cambiando esa situación con el lanzamiento del servicio de Internet para empresas en todo el país de T‑Mobile”.

T‑Mobile también está ofreciendo, por un tiempo limitado, un plan de tablet gratis con datos 5G ilimitados a los pequeños negocios que se suscriben a Internet para empresas. Ahora, con Internet para empresas y un plan ilimitado para tablets, los pequeños negocios pueden seguir conectados en cualquier lugar.

Además, T‑Mobile y Cradlepoint anunciaron en forma conjunta un nuevo enrutador 5G integral, diseñado especialmente para los clientes de Internet para empresas de T‑Mobile. Conoce más aquí.

Acerca de Internet residencial e Internet para empresas de T‑Mobile

El año pasado T‑Mobile lanzó el servicio de Internet 5G residencial como solo El Un‑carrier es capaz de hacer: con instalación fácil, sin contratos anuales, sin impuestos y cargos mensuales y con la asistencia del mejor equipo de servicio al cliente del servicio móvil. Y todo por solo $50 por mes. Ha sido un éxito total, que ha catapultado a T‑Mobile a la categoría de proveedor de banda ancha de crecimiento más rápido del país. En el primer trimestre de este año, y por segundo trimestre consecutivo, T‑Mobile adquirió más clientes de banda ancha que cualquier otra compañía.

Y todo esto te lo trae la red 5G más grande y rápida del país, una que es mucho más extensa que la de AT&T y tiene cuatro veces más el tamaño de la de Verizon. Es por esa razón que T‑Mobile ya ha sido capaz de conectar a más de un millón de clientes. Y el motivo por el cual el servicio se ofrece a 40 millones de hogares en todo el país. Todos con servicio 5G. Y la razón por la que los clientes de banda ancha de T‑Mobile tienen una clasificación de satisfacción según Net Promoter Scores que es tres veces mayor que la de los clientes del cable.

La oferta de Libertad de Internet y todas las ofertas afines se ofrecerán a partir del 10 de mayo. Para obtener más información sobre las noticias de hoy de la empresa visita www.es.t‑mobile.com/business‑internet. Para obtener más información sobre Libertad de Internet o para ver si el servicio de banda ancha está disponible en tu dirección, visita es.t‑mobile.com/isp. Para ver la grabación del evento en vivo de hoy, visita es.tmobile.com/uncarrier.

No disponible en todas las áreas. Los clientes no elegibles para Internet 5G residencial o Internet para empresas pueden ser elegibles para 4G LTE o para otras opciones de Internet móvil fijo. Si hay congestión, los clientes de Internet residencial e Internet para empresas podrían notar velocidades más bajas en comparación con otros clientes debido a la priorización de datos. Solo para uso en la ubicación proporcionada al activar. El servicio de Internet residencial pospagado requiere aprobación de crédito. AutoPago: el descuento de $5/mes podría no reflejarse en la primera factura. Cargos por regulación incluidos en el precio del servicio mensual para cuentas elegibles. Si cancelas el servicio de Internet residencial o de Internet para empresas pospagados (puerta de enlace incluida), deberás devolver la puerta de enlace o pagar hasta $370 (hasta $750 en el caso de puerta de enlace para negocios). El Precio Fijo garantiza que puedas conservar el precio regular mensual de tu plan de servicio de Internet residencial elegible (excluye impuestos y cargos, promociones por tiempo limitado, cargos por uso, servicios de terceros, dispositivos y prácticas de gestión de la red). Test Drive: cancela dentro de los 15 días de la activación del servicio de Internet residencial para recibir un reembolso con un crédito único en tu factura. Contract Freedom: puede demorar 8 semanas. Se paga con una tarjeta virtual de prepago Mastercard©, emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC; sujeto a los términos de la tarjeta. Se aplica a los cargos por cancelación anticipada; excluye otros costos. Descuento del 50% para YouTube TV por un año: la suscripción para el plan básico en inglés se renueva automáticamente a $64.99/mes luego del 1. er año. Reembolso de $50: se paga con una tarjeta virtual de prepago Mastercard, por lo general dentro de las 8 semanas. Línea de tableta gratis de T‑Mobile para Empresas: con crédito de $10 en la factura mensual. Más impuestos y cargos para clientes en planes con impuestos y cargos adicionales. Ya no recibirás los créditos si cancelas alguna línea o cambias de plan. La red 5G móvil más rápida basado en velocidades 5G combinadas, promedio y generales, según el análisis de Ookla® de velocidades de descarga de datos en 5G de Speedtest Intelligence® para el 1. er trimestre de 2022. Las velocidades y la cobertura para los productos de Internet móvil fijo varían. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t-mobile.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220504006050/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc.

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T‑Mobile US, Inc.

investor.relations@t-mobile.com

http://investor.t-mobile.com

Keyword: united states north america washington

Industry keyword: consumer electronics consumer technology telecommunications mobile/wireless internet hispanic

SOURCE: T-Mobile

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 05/04/2022 01:47 pm/disc: 05/04/2022 01:47 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220504006050/es