Es la mejor época del año... ¡el béisbol regresa! Por novena temporada consecutiva, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que los clientes pueden obtener sus suscripciones a MLB.TV gratis a partir de mañana 26 de marzo, justo a tiempo para ver el día de apertura el jueves 28 de marzo. Para celebrar el regreso del béisbol y uno de los beneficios más populares para los clientes, El Un-carrier también anunció el debut de su nuevo Botón Secreto del Béisbol, un dispositivo único de su tipo, de edición limitada, que permite a los fanáticos ver todo el béisbol que quieran, sin preocuparse por distracciones como que los descubran en la oficina. Y cualquiera, sea cliente de T-Mobile o no, puede participar para tener la oportunidad de ganar su propio Botón Secreto del Béisbol desde hoy hasta el domingo 31 de marzo en SecretBaseballButton.com.

“A los clientes de T-Mobile les encanta el béisbol —la temporada pasada alcanzaron un récord de 52 millones de horas de streaming de MLB.TV— así que quisimos hacer algo especial este año para asegurarnos de que puedan disfrutar MLB.TV gratis y todo el béisbol que quieran con solo tocar el Botón Secreto del Béisbol”, señaló Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “Y esta es solo una de las muchas ventajas que los clientes de T-Mobile tienen, SOLO por ser clientes. Además de MLB.TV gratis, los clientes tienen acceso a Apple TV+, Hulu y Netflix gratis y más con nuestros planes que les dan más por su dinero, además de los beneficios exclusivos y las experiencias VIP que obtienen con Magenta Status”.

El Botón Secreto del Béisbol permite a los usuarios pasar sin problemas del béisbol al “trabajo” y viceversa, solo conéctalo a una PC mediante Bluetooth. Un clic en el botón y MLB.TV aparece en el navegador de Internet predeterminado de la computadora. Otro clic, y aparece una pestaña nueva que tiene el aspecto de una videollamada para que parezca que estás trabajando durísimo. Haz clic de nuevo, y el béisbol está de vuelta. Es el sueño de cualquier fanático de la MLB.

A partir de hoy, cualquier persona —sea cliente o no de T-Mobile— puede visitar SecretBaseballButton.com y participar para tener la oportunidad de ganar un botón. Pero apresúrate, el sorteo finaliza el 31 de marzo.

MLB.TV gratis para los clientes de El Un‑carrier

Desde mañana, 26 de marzo, y hasta el 1. o de abril, los clientes de T-Mobile, Metro by T-Mobile, Internet Residencial y pequeños negocios pueden obtener una suscripción a MLB.TV gratis (valor de $149.99) a través de T-Mobile Tuesdays en la app T Life.

MLB.TV ofrece transmisiones de juegos de tus equipos favoritos tanto de local como de visitante, y te da acceso en vivo y on-demand a cada uno de los juegos de la temporada regular que no se televisen en tu localidad (juegos fuera de tu mercado), y acceso on-demand a cada juego de la temporada regular televisado (dentro de tu mercado). Los fanáticos podrán disfrutar sus juegos desde los dispositivos compatibles favoritos y utilizar controles DVR en los juegos en vivo para pausar y retroceder la acción en HD.

Más beneficios con Magenta Status

MLB.TV es solo una parte de la increíble gama de beneficios que los clientes de T-Mobile reciben al elegir la red 5G líder del país. Con Magenta Status los clientes de T-Mobile la botan de jonrón y pueden obtener nuevos descuentos y experiencias exclusivas de las más grandes marcas, como Hilton, Hertz y Dollar. Esto se suma a toooooodos los privilegios a los que los clientes ya tienen acceso con los planes repletos de beneficios de T-Mobile, como el mejor combo de entretenimiento en servicio móvil incluido en Go5G Next, suscripciones de streaming gratis con hasta $35/mes en ahorros (MLB.TV y Apple TV+ gratis, y Hulu y Netflix por cuenta nuestra), wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero, regalos con T-Mobile Tuesdays y mucho más. SOLO por ser clientes.

Puedes encontrar más información sobre MLB.TV para clientes de T-Mobile en es.t-mobile.com/benefits/mlb.

Y más información sobre el Botón Secreto de Béisbol en www.secretbaseballbutton.com.

MLB.TV: los clientes con servicio elegible deberán ingresar a T-Mobile Tuesdays en la app T Life para suscribirse a MLB.TV entre el 26 de marzo y el 1. o de abril de 2024; consulta las fechas excluidas y otras restricciones. TM/© 2024 MLB. Botón Secreto del Béisbol: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Debes ser residente legal de EE. UU., DC y Puerto Rico, y mayor de 18 años (mayor de 19 en AL y NE). Nulo donde esté prohibido o restringido por la ley. La promoción comienza a las 12:00:00 a.m. ET (hora del Este) el 25 de marzo de 2024 y termina a las 11:59:59 p.m. ET el 31 de marzo de 2024. Consulta el reglamento oficial en https://secretbaseballbutton.com para conocer los premios, las probabilidades y demás detalles. El patrocinador es T-Mobile USA, Inc. Mejor combo en servicio móvil: recibe Hulu (con anuncios), Netflix Estándar con anuncios, Apple TV+ y MLB.TV mientras mantengas activa y al corriente una línea elegible de Go5G Next. Sujeto a otros términos; detalles en es.T-Mobile.com/streaming.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

