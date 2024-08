BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--ago. 13, 2024--

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS):

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240812454796/es/

T-Mobile ofrece los nuevos Google Pixel con ofertas exclusivas, dispositivos gratis y velocidades más rápidas (Photo: Business Wire)

Cuáles son las novedades: T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy la llegada a El Un-carrier de la línea más reciente de teléfonos Google Pixel: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold y Pixel Watch 3 ( 41mm y 45mm ). Los clientes nuevos y existentes, incluidos los negocios, pueden aprovechar importantes ofertas, la red 5G más rápida de la industria, planes repletos de vibras VIP (obviamente con Magenta Status ) y otros beneficios que incluyen acceso al mejor combo de streaming en servicio móvil y muchísimo más. Es por eso que la elección más obvia es llevarte el nuevo Pixel 9 en El Un-carrier. Estas son algunas de las ofertas disponibles en T-Mobile:

Las reservas para el Pixel 9 y el Pixel 9 Pro XL comienzan hoy y podrán encontrarse en las tiendas y en línea desde el jueves 22 de agosto. El Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro Fold estarán disponibles en las tiendas T-Mobile y en línea a partir del miércoles 4 de septiembre y el Pixel Watch 3, el martes 10 de septiembre.

Para quiénes es importante: para toda persona que busque aprovechar absolutamente al MÁXIMO los más nuevos dispositivos Pixel de Google.

Por qué es importante: con la red 5G más grande, rápida y premiada del país y planes repletos de beneficios, los clientes de El Un-carrier pueden aprovechar al máximo la nueva línea de teléfonos Pixel gracias a sus especificaciones y características premium:

Qué más: Estas son todas las ofertas increíbles que los clientes de T-Mobile pueden aprovechar con la nueva línea de Google Pixel:

El Google Pixel 9 viene en color Obsidian y Wintergreen por $33.34/mes ($0 pago inicial; precio de venta total: $799.99), el Pixel 9 Pro viene en color Porcelain, Obsidian y Hazel por $41.67/mes ($0 pago inicial; precio de venta total: $999.99 ÚNICAMENTE en T-Mobile), el Pixel 9 Pro XL está disponible en Porcelain, Obsidian y Hazel por $41.67/mes ($0 pago inicial; precio de venta total: $999.99) y el Pixel 9 Pro Fold está disponible en Obsidian por $75/mes ($0 pago inicial; precio de venta total: $1799.99), todo en 24 meses con verificación de crédito en el plan de financiamiento de equipo sin interés de T-Mobile.

También se encuentra disponible el Pixel Watch 3 ( 41mm o 45mm ) con el de 41 mm disponible en Obsidian y Porcelain por $19.17/mes ($0 pago inicial; precio de venta total: $459.99) y el de 45 mm disponible en Obsidian y Hazel por $20.84/mes ($0 pago inicial; precio de venta total: $499.99), todo en 24 meses con verificación de crédito en el plan de financiamiento de equipo sin interés de T-Mobile.

Para más detalles sobre todos los dispositivos Google Pixel disponibles en T-Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/google-phone-deals. Para más información sobre las ofertas de T-Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/offers/google-pixel-deals.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. El impuesto sobre el precio antes de los créditos se paga al momento de la compra. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Ofertas de teléfonos Pixel: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Google Pixel 9 Pro: $999.99 y Google Pixel 9: $799.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. Requiere calificación crediticia y servicio elegibles y, para ofertas de intercambio, requiere intercambio elegible (p. ej., ahorra $1,000: Samsung S9/ahorra $500: Samsung S6). Hasta $1,000 vía créditos en la factura; la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máximo 4 dispositivos con descuento/cuenta. Ofertas de Pixel Watch: si cancelas toda la cuenta de servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Google Pixel Watch 3 45 mm: $499.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. Requiere calificación crediticia y servicio elegibles. Hasta $200.99 vía créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240812454796/es/

CONTACT: Contactos para prensa

T-Mobile US, Inc. Relaciones con los medios

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.

Investor.Relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: united states north america washington

Industry keyword: carriers and services mobile/wireless entertainment hispanic hardware family consumer electronics consumer technology general entertainment 5g telecommunications

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 08/13/2024 02:24 pm/disc: 08/13/2024 02:24 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240812454796/es

AP