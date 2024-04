T-Mobile se convierte en el proveedor exclusivo de servicio móvil dentro de Sam’s Club

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--abr. 10, 2024--

¡T-Mobile le da un toque magenta a Sam’s Club! T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que ampliará su presencia en almacenes mediante su lanzamiento en casi todos los Sam’s Club como el proveedor exclusivo de servicio móvil dentro de las tiendas de la cadena para clientes con membresía. Los miembros nuevos y existentes de Sam’s Club ahora pueden adquirir los dispositivos y planes más nuevos de T-Mobile, así como el servicio de Internet 5G Residencial e Internet para Empresas de T-Mobile, directamente con los galardonados expertos de servicio móvil de la compañía.

“En T-Mobile tenemos el compromiso de ser los mejores del mundo en conectar a los clientes con su mundo ofreciéndoles la mejor red, la mejor experiencia y los mejores beneficios a mejor precio”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. "Nos complace saber que Sam's Club se suma a nuestra cartera estratégica de tiendas nacionales para conectarnos con los clientes en el lugar donde hacen sus compras. Como proveedor exclusivo de servicio móvil dentro de Sam's Club, ofrecemos a los consumidores y a los pequeños negocios un mayor acceso a los increíbles beneficios de T-Mobile y a su galardonado servicio, en la red 5G más grande y rápida del país”.

“La asociación con T-Mobile refleja nuestro compromiso de brindar a nuestros miembros productos y servicios de alta calidad al mejor precio”, explica Clint Gill, vicepresidente sénior de tecnología, entretenimiento e insumos de oficina de Sam’s Club. “La propuesta de T-Mobile contribuye a mejorar los beneficios generales que ofrecemos, y asegura no solo precios competitivos, sino también acceso a la red 5G más grande y rápida, así como una excelente experiencia del cliente dentro de nuestros clubes”.

Ofertas de la asociación de T-Mobile con Sam’s Club

A partir de hoy, los miembros de Sam’s Club pueden obtener algunas de las mismas fabulosas ofertas disponibles en tiendas T-Mobile, como hasta $1,000 de descuento en ciertos dispositivos con intercambio elegible en los planes Go5G Plus y Go5G Business Plus o en Go5G Next y Go5G Business Next, además de beneficios adicionales para miembros, como envíos gratis en todos los pedidos de T-Mobile. Siempre.

Los miembros de Sam’s Club Plus que se cambien a El Un-carrier (o que agreguen una línea nueva) y se lleven un dispositivo recibirán una tarjeta de regalo electrónica de Sam’s Club de $60 para gastar en Sam’s Club todos los años que permanezcan con T-Mobile y mantengan su membresía Plus. La tarjeta de regalo electrónica podrá incluso usarse para la membresía. Es como obtener una membresía de Sam’s Club Plus (que tiene un precio regular de $110/año) por solo $50 al año.

Para conocer todas las ofertas que se ofrecen a clientes de T-Mobile y T-Mobile para Empresas (con hasta 12 líneas) y disponibles ahora en las tiendas Sam’s Club, ya sea que los miembros quieran cambiarse, intercambiar su dispositivo por uno nuevo o agregar una línea, visita samsclub.com/tmobile (en inglés).

La asistencia galardonada de T-Mobile ahora se encuentra en casi todos los almacenes Sam’s Club

Además de los ahorros y beneficios, todos los miembros ahora podrán ser atendidos directamente por los galardonados expertos de servicio móvil en Sam’s Club. El Un-carrier ha recibido el primer lugar en el estudio de J.D. Power sobre desempeño en servicio al cliente la impresionante cantidad de 27 veces —más que cualquier otra compañía de servicio móvil—, lo cual constituye un testimonio de la continua dedicación de T-Mobile a ofrecer el mejor nivel de servicio personalizado todos los días del año. Los miembros de Sam’s Club ahora podrán conocer al mejor equipo de servicio al cliente en la industria, en su tienda local.

Las ventajas de ser cliente de El Un-carrier

Este es el mejor momento para que los miembros de Sam’s Club aprovechen lo bien que se vive la vida con El Un-carrier. Solo los clientes de T-Mobile reciben trato VIP con Magenta Status, que incluye inigualables ofertas premium y experiencias en algunas de las más grandes marcas como Hilton, Hertz, Dollar y más, todo mientras disfrutan de los planes que más beneficios ofrecen en servicio móvil. Además, los clientes obtienen acceso al mejor combo de streaming de entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+ por cuenta nuestra, Hulu por cuenta nuestra, Netflix por cuenta nuestra y suscripciones gratis a MLB.TV por toda la temporada todos los años, junto con wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad en el extranjero, la protección de Scam Shield, ofertas y regalos exclusivos cada semana a través de T-Mobile Tuesdays y más. Magenta Status suma más de $1,500 en beneficios adicionales todos los años, SOLO por ser cliente de T-Mobile.

Los clientes de T-Mobile para Empresas también se benefician con ventajas como beneficios de viaje premium para empresas, con un valor de más de $400, y soluciones como Secure Wi-Fi y Microsoft 365 por cuenta nuestra. Y los clientes de T-Mobile pueden disfrutar estos beneficios líderes en la industria sin costo extra, además de la red 5G más grande, rápida y galardonada del país.

Todos los clientes nuevos y existentes de T-Mobile, incluidos los de T-Mobile para empresas (con hasta 12 líneas) con membresía de Sam’s Club ahora saben que pueden encontrar lo mejor en tecnología móvil cada vez que visitan las tiendas de Sam’s Club. Para más información sobre los dispositivos y planes más nuevos disponibles en T-Mobile, ingresa aquí. Para ver una lista de las tiendas de Sam’s Club, visita www.samsclub.com/locator y echa un vistazo al anuncio de Sam’s Club sobre la noticia de hoy aquí.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Requieren calificación crediticia y líneas elegibles. Si cancelaste líneas móviles en los últimos 90 días, reactívalas primero. Hasta $1,000 menos: vía 24 créditos en la factura mensual con intercambio elegible. Tarjeta de regalo electrónica anual por $60 de Sam’s Club: requiere registro en línea y canje dentro de los 30 días de activar una línea nueva elegible y de comprar un dispositivo con contrato de financiamiento, seguido de validación del servicio a los 90 días y 3 semanas de cumplimiento. Consulta con un representante de ventas o visita samsclub.com/tmobile para más detalles.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Para más información, visita es.t-mobile.com

