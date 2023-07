T-Mobile se une a AEG Presents y a Shell para nuevas y exclusivas ofertas de T‑Mobile Tuesdays

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--jul. 25, 2023--

T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que comenzará a ofrecer aún más para sus clientes, con nuevas ofertas en viajes y entretenimiento durante y después del verano a través de T‑Mobile Tuesdays, el lugar donde El Un-carrier demuestra su agradecimiento a los clientes.

A partir de hoy (25 de julio), los clientes de T-Mobile y de Metro by T-Mobile obtienen:

“Mientras algunos proveedores eliminan beneficios, nosotros estamos completamente comprometidos con el agradecimiento a nuestros clientes y les brindamos aún más ofertas y beneficios únicos de las marcas que a todos nos encantan, solo por ser parte de la familia T-Mobile”, señala Mike Katz, presidente de Mercadeo, Innovación y Experiencia de T-Mobile. “Con más de un billón de ofertas de T-Mobile Tuesdays canjeadas a la fecha, sabemos lo que a nuestros clientes les encanta y nunca dejamos de buscar nuevas maneras de ofrecerles más mientras conectamos a las personas a la red 5G líder del país”.

25% de descuento en entradas para ciertos auditorios de AEG Presents

El Un-carrier y AEG Presents se unen para brindarles a los clientes de T-Mobile y de Metro by T-Mobile ofertas especiales todo el año para casi 5,000 conciertos en 48 auditorios. Los clientes pueden ver a artistas favoritos con beneficios exclusivos como 25% de descuento en entradas a través de T-Mobile Tuesdays o visita t-mobile-concert-perks.com. Aprovecha entradas con descuento para ver a tus artistas favoritos (por orden de llegada) y un Quick Pass que los clientes pueden agregar gratis con la compra de cada entrada para saltearse el ingreso por la entrada general.

Esto se suma a las fantásticas ofertas de entretenimiento que los clientes de T-Mobile ya obtienen cada día, como el acceso a entradas reservadas con T-Mobile Reserved Tickets, que les permite a los clientes llevarse exclusivas entradas para eventos agotados, con 30 días de anticipación y $50 de crédito en el lugar con la compra de ciertos pases para festivales.

Descuentos en combustible Shell

Prepárate para viajar por carretera sin preocuparte por el precio de la gasolina y disfruta viajes más baratos este verano. T-Mobile y el programa Fuel Rewards® les dan a los clientes 15 centavos de descuento por galón de combustible, hasta 20 galones cada semana, en más de 12,000 estaciones Shell hasta fin de año. Desde su lanzamiento (¡y habiéndose convertido en la oferta más popular de T-Mobile Tuesdays!), T-Mobile les ha ahorrado dinero a los clientes en cientos de millones de galones de combustible.

Experiencia VIP en el Club Magenta

El Club Magenta les brinda a los clientes una experiencia fuera de serie en algunos de los eventos más populares del año como Stagecoach, Lollapalooza y el GRAN PREMIO DE FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS. Ahora, El Un-carrier hace la vida VIP aún más fácil con Club Magenta Pass. Esta nueva magenta-villosa tarjeta digital es la forma más simple para que los clientes accedan al Club Magenta en ciertos conciertos, partidos, festivales y más. Con ella, los fans pueden:

Los clientes simplemente deben visitar la página de su perfil en la app T-Mobile Tuesdays y seleccionar Club Magenta para descargarla a su billetera digital. Visita es.t-mobile.com/benefits/event-perks para ver todo lo que el Club Magenta tiene para ofrecer.

T-Mobile ofrece un valor inigualable

Los clientes de T-Mobile Tuesdays son parte de un exclusivo grupo que puede acceder a ofertas y regalos de las mejores marcas cada semana. Y además de Tuesdays, muchos planes de El Un-carrier ya incluyen beneficios como Apple TV+ por cuenta nuestra, Netflix por cuenta nuestra y wifi gratis en vuelos en las principales aerolíneas de EE. UU. sin costo extra.

El más nuevo plan de T-Mobile, Go5G Plus, incluye más de $270 en descuentos extra para las familias cada mes (es decir, beneficios adicionales de $3,240 por año para las cosas que en realidad quieres y usas), como suscripciones de streaming gratis, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero, un año de AAA, Scam Shield Premium y ofertas exclusivas a través de T-Mobile Travel con Priceline, que les brinda a los clientes hasta 40% de descuento en ciertos hoteles y autos de alquiler.

A diferencia de los clientes de otras compañías de servicio móvil que se quedan atrapados en contratos de teléfonos de tres años para obtener las mejores ofertas, los clientes de Go5G Plus de T-Mobile están listos para hacer un upgrade cada dos años y siempre reciben las mismas grandes ofertas de teléfonos, ya sean clientes nuevos o existentes. Y por si eso no fuera motivo suficiente para que los clientes de El Un-carrier se sientan como estrellas de rock, todo viene con acceso a la red 5G más grande, rápida y galardonada del país.

Para obtener más información sobre las últimas ofertas de T-Mobile Tuesdays, visita es.t-mobile.com/offers/t-mobile-tuesdays.

Ofertas por tiempo limitado. Requieren plan elegible. Detalles en la app T-Mobile Tuesdays. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com. El más rápido: basado en velocidades 5G combinadas, promedio y generales, según el análisis de Ookla® de datos de Speedtest Intelligence® para el trim. 2 de 2023. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.

El programa Fuel Rewards® es de propiedad y operación de Excentus Corporation, una filial de propiedad absoluta de PDI Technologies, Inc.

Acerca de T-Mobile

*T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t-mobile.com

