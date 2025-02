T-Mobile y la MLB llevan el sistema Balls-Strikes Automático impulsado por 5G al entrenamiento de primavera de la Major League

BELLEVUE, Wash--(BUSINESS WIRE)--feb. 21, 2025--

¿Tercer strike o bola cuatro? T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que, como socio oficial de servicio móvil de la MLB, el Un-carrier impulsará el sistema Balls-Strikes Automático (ABS) de la MLB en su debut en las grandes ligas por primera vez con una solución avanzada de red (ANS) 5G privada. El sistema ABS impulsado por 5G se presentará durante los partidos de entrenamiento de primavera en Steinbrenner Field en Tampa, Florida, a partir del 21 de febrero. T-Mobile también anunció que traerá de vuelta uno de sus beneficios más populares, MLB.TV gratis, para sus clientes a partir del 25 de marzo, justo a tiempo para el día de apertura de la MLB.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250220871671/es/

La MLB utilizará la red 5G privada de T-Mobile para impulsar el sistema Balls-Strikes Automático en su debut en el entrenamiento de primavera en Steinbrenner Field en Tampa. Y además, para el día de apertura de la MLB, el Un-carrier traerá de vuelta MLB.TV gratis para clientes de T-Mobile y Metro por décima temporada consecutiva. (Graphic: Business Wire)

“Cada asociación entre deportes y entretenimiento que hacemos en T-Mobile gira en torno a desafiar los límites de la innovación con nuestra red 5G líder de la industria y ofrecer más a nuestros clientes”, señala Mike Katz, presidente de mercadeo, estrategia y productos de T-Mobile. “Eso es exactamente lo que estamos haciendo al impulsar el ABS con tecnología 5G en la Major League Baseball: demostrar cómo nuestra red 5G puede respaldar a socios como la MLB, además de darles a nuestros clientes un asiento en primera fila para toda la acción del béisbol esta temporada con el regreso de MLB.TV gratis”.

ABS impulsado por 5G

El sistema ABS impulsado por 5G de T-Mobile se probará por primera vez en las grandes ligas después de pruebas realizadas durante los últimos dos años en algunos partidos de las ligas menores y en el All-Star Futures Game durante la MLB All-Star Week. El sistema ABS de la MLB utiliza cámaras tipo “ojo de halcón” de alta velocidad instaladas alrededor del estadio para calcular la zona de strike por encima del plato de home para cada jugador. Una vez que se arroja el lanzamiento, la ANS 5G privada de T-Mobile transmite los datos de los lanzamientos desde el sistema ABS a través de dispositivos conectados a 5G, permitiendo así una verificación rápida y segura de la ubicación de los lanzamientos.

Una red 5G privada ofrece una conexión ultraconfiable de alta velocidad y de baja latencia que permite establecer comunicación en tiempo real con el sistema de ABS mientras se revisan las decisiones, se analizan los lanzamientos y se transmiten las decisiones a los jugadores y a los fanáticos.

La red de T-Mobile también impulsa los dispositivos con conexión 5G que se utilizan para el sistema ABS e incluyen:

Las laptops que los oficiales de la MLB usan para ingresar la alineación de los equipos a fin de asegurar la exactitud de la zona de strike para cada bateador y para transmitir información sobre el partido y la zona de strike a las aplicaciones de la MLB.

Tablets en el estadio para que el personal y los funcionarios de la MLB vean videos del juego en tiempo real para sus comentarios de análisis de la strike zone.

Expansión continua de la red 5G en los estadios de la MLB

T-Mobile ha estado desplegando y ampliando su red 5G líder en la industria en estadios de la MLB a lo largo del país. Ha implementado redes 5G privadas en 27 campos de juego de la MLB hasta la fecha, con planes de estar presente en cada campo de juego de EE. UU. antes de que termine el 2025.

MLB.TV gratis está de vuelta

Uno de los beneficios más valorados por los clientes de T-Mobile, una suscripción gratis durante toda la temporada a MLB.TV (valor de $149.99), está de vuelta a partir del 25 de marzo y hasta el 31 de marzo. Los clientes elegibles de T-Mobile, Metro by T-Mobile, Internet Residencial y Pequeños Negocios pueden obtener una suscripción gratis a MLB.TV a través de T-Mobile Tuesdays en la app T-Life.

MLB.TV ofrece transmisiones de partidos de tus equipos favoritos tanto de local como de visitante y te da acceso en vivo a cada uno de los juegos de la temporada regular y post temporada que no son televisados en tu localidad (fuera de tu mercado) y a cada juego de la temporada regular televisado disponible On-Demand. Los fanáticos podrán disfrutar los partidos desde sus dispositivos compatibles favoritos y utilizar controles DVR en los juegos en vivo para pausar y retroceder la acción en HD. Solo la temporada pasada, los clientes de T-Mobile en conjunto alcanzaron un récord de 58 millones de horas de streaming de béisbol en vivo en MLB.TV.

Más incentivos con Magenta Status

Ser cliente de T-Mobile significa recibir más: más streaming, más beneficios y más incentivos desde el primer día. Significa disfrutar beneficios líderes en la industria que El Un-carrier ofrece con sus planes repletos de valor y el tratamiento VIP que los clientes se merecen con Magenta Status, todo mientras potenciamos la red 5G más grande y rápida del país.

Los clientes de T-Mobile no solo obtienen el mejor combo de streaming en servicio móvil con Go5G Next, sino que también pueden obtener exclusivos beneficios y experiencias con las principales cadenas de hoteles y renta de autos, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad en el extranjero, descuentos y regalos semanales a través de T-Mobile Tuesdays y más. Los clientes de Metro también pueden obtener grandes ahorros con los mejores beneficios en prepago, desde ofertas semanales a través de T-Mobile Tuesdays hasta una membresía de Amazon Prime por cuenta nuestra (con un valor de $14.99/mes) con Metro Flex Plus.

Puedes encontrar más información sobre MLB.TV para clientes de T-Mobile en es.t-mobile.com/benefits/mlb.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

MLB.TV: por tiempo limitado; sujeto a cambio. Requiere plan elegible. Deberás ingresar a T-Mobile Tuesdays en la app T-Life y suscribirte a MLB.TV entre el 25 de marzo y el 1 de abril de 2025 a las 4:59 a.m. (hora del este). Sujeto a bloqueo de juegos y otras restricciones. ©/™ 2025 MLB. La más rápida: según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® de los resultados nacionales de puntuación de velocidad que incorporan velocidades de carga y descarga en 5G para el sem. 2 de 2024. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250220871671/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.

Investor.Relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA WASHINGTON

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HISPANIC GENERAL ENTERTAINMENT BASEBALL SPORTS CONSUMER ENTERTAINMENT WEARABLES/MOBILE TECHNOLOGY MOBILE ENTERTAINMENT CARRIERS AND SERVICES TELECOMMUNICATIONS NETWORKS 5G MOBILE/WIRELESS HARDWARE GENERAL SPORTS CONSUMER ELECTRONICS

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/21/2025 09:01 AM/DISC: 02/21/2025 09:02 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250220871671/es