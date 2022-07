T1419 baila al ritmo de “El sol se va a pagar”

Ciudad de méxico (ap) — de visita en la ciudad de méxico, la banda de k-pop y j-pop t1419 aprovechó para bailar en las calles, conocer museos y adentrarse un poco más en la cultura de uno de los países donde ya tienen miles de seguidores. y para complacer a sus fans latinoamericanos, lanzó recientemente “el sol se va a apagar”, su primer tema en español.

“Estuvimos pensando muchísimo cómo poder agradecer a nuestros fans latinoamericanos por todo el cariño y el apoyo que nos han dado y llegamos a la conclusión de que sacar un tema en español sería súper bonito y les encantaría bastante”, dijo On, uno de sus integrantes, en una entrevista con The Associated Press a través de un traductor. “Estamos recibiendo muchísimo cariño de ellos y estamos orgullosos”.

La canción fue compuesta originalmente en coreano por Kit, de la empresa MLD Entertainment, que representa a T1419. La banda tiene una combinación de integrantes coreanos (Noa, Sian, Kevin, Gunwoo y On) y japoneses (Leo, Zero, Kairi y Kio).

“Nos conocimos mediante castings y audiciones y desde entonces hemos llegado hasta aquí, somos como una familia muy cercana”, dijo Noa.

Kairi de hecho conoció a Zero y Leo antes de ingresar al grupo porque ensayaban juntos en Japón y se reencontraron en las pruebas para formar parte de T1419, cuyo nombre hace referencia a las edades que tenían cuando debutaron en 2021, de 14 a 19 años.

El K-pop y J-Pop han cobrado mucha fuerza en Latinoamérica y el resto del mundo occidental recientemente, con figuras enormemente populares como BTS o Blackpink, pero en Asia, donde estos géneros llevan décadas desarrollándose, tienen un peso mucho mayor y los músicos son verdaderas celebridades, al grado que se denominan como “idols” (ídolos en inglés). Aunque los “idols” también pueden llegar a sufrir el acoso de la prensa y la presión de llevar una vida ejemplar, algunos llegan a sufrir por su salud mental.

Los integrantes de T1419 son conscientes de que están entrando en un terreno complicado, aunque lo toman como una oportunidad de aprendizaje.

“Para ser un ‘idol’ miré y aprendí de BTS”, dijo On. “Pensé, ‘si yo aprendí de ellos, en el futuro me gustaría que alguien aprendiese de mí y así creciera como persona y cumpliera sus sueños’. Por eso nos gustaría que nuestro grupo creciese mucho más y nosotros siempre vamos a hacer lo posible, vamos a dar lo mejor de nosotros por ser un grupo mucho más grande y darle mucho cariño y mucho apoyo al mundo entero”.

A su vez, los miembros del grupo dijeron sentirse inspirados por artistas latinos. Tienen una versión de “Campeón” de Daddy Yankee con coreografía y, tras su visita a México, viajaron a Puerto Rico para asistir esta semana a los Premios Juventud.

“Me encantan las voces especiales que nadie puede repetir y una de ellas es la voz de Camila Cabello”, dijo Sian sobre otra artista latina a la que admiran. “Siempre que busco canciones de ella, veo sus videoclips; aprendo muchísimo viendo sus canciones y cada vez que sale un tema nuevo siempre lo busco y lo escucho”.

En su vista a México, T1419 se encariñó con los tacos, pero también tenían ganas de hacer algo más que comer y aprovecharon para bailar en las calles de la llamada Zona Rosa de la capital.

“Dejar los tacos es algo imposible porque me encantaron desde el primer día que llegué y me gustaría ahora mismo también cenar tacos y mañana desayunar tacos”, dijo Noa. “Como es la primera vez que venimos a México, también nos gustaría aprender un poco más de la cultura a través de monumentos, museos, paseando por las calles famosas y aprender mucho sobre el país”.