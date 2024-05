Tabilo, verdugo de Djokovic en Roma, sigue en racha

Después de apear el domingo al número 1 mundial Novak Djokovic del torneo de Roma, el chileno Alejandro Tabilo eliminó el martes a otro 'peso pesado', el ruso Karen Khachanov, alcanzando por primera vez en su carrera los cuartos de final de un Masters 1000.

Los cientos de mensajes que ha recibido desde su contundente victoria contra Djokovic no han alterado al chileno, número 31 del mundo.

"Fue una locura, esa victoria ha ocupado titulares en Chile, pero he preferido apagar mi teléfono y concentrarme en mí mismo, en lo que estoy haciendo", explicó.

Y su recorrido en Roma continúa gracias a una victoria por 7-6 (7/5), 7-6 (12/10) contra Khachanov (N.18) quien alcanzó los cuartos de final sobre la tierra batida de Montecarlo.

Tabilo, de 26 años, disputará a sus 26 años sus primeros cuartos de final en un Masters 1000 y su recorrido podría alargarse todavía un poco más.

Su próximo rival, el chino Zhizhen Zang (N.56), vencedor este martes del brasileño Thiago Monteiro 7-6 (7/4), 6-3, parece al alcance del chileno.

Mientras comienza a hacerse un nombre en tierra batida, Tabilo no muestra el mismo temperamento volcánico sobre las pistas que sus gloriosos compatriotas Marcelo Ríos, exnúmero 1 del mundo, o Nicolás Massu, doble campeón olímpico en 2004.

"Cuando era más joven, mostraba mucho mis emociones, pero desde hace un tiempo he intentado controlarlas mejor y estar lo más calmado posible", explicó Tabilo, que a principios de año levantó sobre la pista dura de Auckland su primer título del circuito ATP.

- Dimitrov, eliminado

Nacido en Toronto, representó a Canadá en varias categorías juveniles antes de decidirse a los 18 años por Chile y de mudarse al país sudamericano.

"Crecí jugando sobre cemento, irme a Chile me permitió jugar más sobre tierra batida, pero me siento bien sobre las dos superficies", valoró Tabilo, quien más allá de su excelente dominio del inglés y de su interés por el básquetbol, no tiene según él "nada más de canadiense".

Por su parte, el búlgaro Grigor Dimitrov (N.10) pagó caro sus once dobles faltas y sus once bolas de 'break' desperdiciadas, y terminó inclinándose ante el estadounidense Taylor Fritz (N.13), por 6-2, 6-7 (11/13), 6-1 tras 2 horas y 43 minutos de partido.

Tras alcanzar ya los cuartos de final en Madrid, Fritz intentará sellar su boleto a semifinales contra el alemán Alexander Zverev (N.5) o el portugués Nuno Borges (N.53).

En el cuadro femenino, la número 1 mundial Iga Swiatek se clasificó con facilidad el martes a las semifinales del torneo WTA 1000 de Roma, al superar a la estadounidense Madison Keys (N.16) por 6-1, 6-3 .

Swiatek, de 22 años, todavía no ha perdido ningún set desde su llegada a Roma, torneo que ha ganado en dos ocasiones (2021, 2022).

En semifinales, la polaca se enfrentará a la estadounidense Coco Gauff (N.3) o a la china Quinwen Zheng (N.7).

Jr/dam/iga

AFP