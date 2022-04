Tabla-calendario de la copa del mundo de fútbol de la fifa

2 abr (Reuters) - A continuación se detallan los horarios de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 (todas las horas en GMT), con tres plazas aún por asignar a los ganadores de las eliminatorias: Eliminatoria europea (EUR): Gales - Escocia/Ucrania Eliminatoria intercontinental 1 (ICP 1): Emirátos/Australia - Perú Eliminatoria intercontinental 2 (ICP 2): Costa Rica - Nueva Zelanda FECHA GRUPO PARTIDO HORA SEDE 21 de A Qatar - Ecuador 1600 Estadio Al Bayt noviembre 21 de B Inglaterra - Irán 1300 Estadio noviembre Internacional Khalifa 21 de A Senegal - Holanda 1000 Estadio Al noviembre Thumama 21 de B Estados Unidos - 1900 Estadio Ahmad bin noviembre EUR Ali 22 de C Argentina - Arabia 1000 Estadio Icónico noviembre Saudí de Lusail 22 de C México - Polonia 1600 Estadio 974 noviembre 22 de D Dinamarca - Túnez 1300 Estadio de la noviembre Ciudad de la Educación 22 de D Francia - ICP 1 1900 Estadio Al Janoub noviembre 23 de F Marruecos - Croacia 1000 Estadio Al Bayt noviembre 23 de E Alemania - España 1300 Estadio noviembre Internacional Khalifa 23 de E España - ICP 2 1600 Estadio Al noviembre Thumama 23 de F Bélgica - Canadá 1900 Estadio Ahmad bin noviembre Ali 24 de G Brasil - Serbia 1900 Estadio Lusail noviembre Iconic 24 de H Portugal - Ghana 1600 Estadio 974 noviembre 24 de H Uruguay - Corea del 1300 Estadio Ciudad de noviembre Sur la Educación 24 de G Suiza - Camerún 1000 Estadio Al Janoub noviembre 25 de B Inglaterra - 1900 Estadio Al Bayt noviembre Estados Unidos 25 de A Holanda - Ecuador 1600 Estadio noviembre Internacional Khalifa 25 de A Qatar - Senegal 1300 Estadio Al noviembre Thumama 25 de B EUR - Irán 1000 Estadio Ahmad bin noviembre Ali 26 de C Argentina - México 1900 Estadio Icónico noviembre de Lusail 26 de D Francia - Dinamarca 1600 Estadio 974 noviembre 26 de C Polonia - Arabia 1300 Estadio de la noviembre Saudí Ciudad de la Educación 26 de D Túnez - ICP 1 1000 Estadio Al Janoub noviembre 27 de E España - Alemania 1900 Estadio Al Bayt noviembre 27 de F Croacia - Canadá 1600 Estadio noviembre Internacional Khalifa 27 de F Bélgica - Marruecos 1300 Estadio Al noviembre Thumama 27 de E Japón - ICP 2 1000 Estadio Ahmad bin noviembre Ali 28 de H Portugal - Uruguay 1900 Estadio Icónico noviembre de Lusail 28 de G Brasil - Suiza 1600 Estadio 974 noviembre 28 de H Corea del Sur - 1300 Estadio de la noviembre Ghana Ciudad de la Educación 28 de G Camerún - Serbia 1000 Estadio Al Janoub noviembre 30 de C Arabia Saudí - 1900 Estadio Icónico noviembre México de Lusail 30 de C Polonia - Argentina 1900 Estadio 974 noviembre 30 de D Túnez - Francia 1500 Estadio de la noviembre Ciudad de la Educación 30 de D ICP 1 - Dinamarca 1500 Estadio Al Janoub noviembre 1 de E ICP 2 - Alemania 1900 Estadio Al Bayt diciembre 1 de E Japón - España 1900 Estadio diciembre Internacional Khalifa 1 de F Canadá - Marruecos 1500 Estadio Al diciembre Thumama 1 de F Croacia - Bélgica 1500 Estadio Ahmad bin diciembre Ali 2 de G Camerún - Brasil 1900 Estadio Lusail diciembre Iconic 2 de G Serbia - Suiza 1900 Estadio 974 diciembre 2 de H Corea del Sur - 1500 Estadio de la diciembre Portugal Ciudad de la Educación 2 de H Ghana - Uruguay 1500 Estadio Al Janoub diciembre 3 de - Ganador A - Segundo 1500 Estadio diciembre B Internacional Khalifa 3 de - Ganador C - Segundo 1900 Estadio Ahmed bin diciembre D Ali 4 de - Ganador B - Segundo 1900 Estadio Al Bayt diciembre A 4 de - Ganador D - Segundo 1500 Estadio Al diciembre C Thumama 5 de - Ganador G - Segundo 1900 Estadio 974 diciembre H 5 de - Ganador E - Segundo 1500 Estadio Al Janoub diciembre F 6 de - Ganador H - Segundo 1900 Estadio Icónico diciembre G de Lusail 6 de - Ganador F - Grupo E 1500 Estadio de la diciembre Ciudad de la Educación 9 de - Cuartos de final 1 1900 Estadio Lusail diciembre Iconic 9 de - Cuartos de final 2 1500 Estadio de la diciembre Ciudad de la Educación 10 de - Cuartos de final 3 1900 Estadio Al Bayt diciembre 10 de - Cuartos de final 4 1500 Estadio Al diciembre Thumama 13 de - Semifinal 1 1900 Estadio Icónico diciembre de Lusail 14 de - Semifinal 2 1900 Estadio Al Bayt diciembre 17 de - Tercer puesto 1500 Estadio diciembre Internacional Khalifa 18 de - Final 1500 Estadio Icónico diciembre de Lusail (Compilado por Hritika Sharma en Bengaluru )