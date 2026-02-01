Tabla de goleadores de la Bundesliga

Tabla de goleadores tras los partidos de la 20ª jornada de la liga alemana de fútbol:

22 goles: Kane (Bayern Múnich)

11 goles: Undav (Stuttgart)

10 goles: Luis Díaz (Bayern Múnich), Olise (Bayern Múnich), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)

8 goles: Burkardt (Eintracht Fráncfort), Guirassy (Borussia Dortmund), Kramaric (Hoffenheim)

7 goles: Amiri (Maguncia), Amoura (Wolfsburgo), Diomandé (RB Leipzig), El Mala (Colonia)

6 goles: Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (RB Leipzig), Beier (Borussia Dortmund), Cardoso Da Cruz (RB Leipzig), Gnabry (Bayern Múnich), Grifo (Friburgo), Prömel (Hoffenheim), Schick (Bayer Leverkusen), Stage (Werder Bremen), Temperle (Hoffenheim), Uzun (Eintracht Fráncfort)

5 goles: Adeyemi (Borussia Dortmund), Ansah (Unión Berlín), Brandt (Borussia Dortmund), Demirovic (Stuttgart), Kaminski (Colonia), Matanovic (Friburgo), Pejcinovic (Wolfsburgo), Schimmer (Heidenheim)

