LA NACION

Tabla de goleadores de la Bundesliga

Tabla de goleadores de la Bundesliga después del cierre este domingo de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tabla de goleadores de la Bundesliga
Tabla de goleadores de la BundesligaBundesliga

Tabla de goleadores de la Bundesliga después del cierre este domingo de la 2ª jornada:

3 goles: Guirassy (Borussia Dortmund), Kane (Bayern Múnich), Olise (Bayern Múnich)

2 goles: Ansah (Unión Berlín), Bahoya (Eintracht Fráncfort), Bülter (Colonia), Luis Díaz (Bayern Múnich), Doan (Eintracht Fráncfort), Hountondji (St Pauli), Schick (Bayer Leverkusen), Uzun (Eintracht Fráncfort)

1 gol: Amiri (Maguncia), Amoura (Wolfsburgo), Andrés (Stuttgart), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (RB Leipzig), Brandt (Borussia Dortmund), Romulo (RB Leipzig), Coulibaly (Werder Bremen), Dzwigala (St Pauli), Eggestein (Friburgo), El Mala (Colonia), Giannoulis (Augsburgo), Gnabry (Bayern Múnich), Grifo (Friburgo), Jakic (Augsburgo), Kaminski (Colonia), Knauff (Eintracht Fráncfort), Komur (Augsburgo), Matsima (Augsburgo), Njinmah (Werder Bremen), Nmecha (Borussia Dortmund), Prömel (Hoffenheim), Quansah (Bayer Leverkusen), Schmid (Werder Bremen), Schmidt (Werder Bremen), Scienza (Heidenheim), Sinani (St Pauli), Skov Olsen (Wolfsburgo), Smith (St Pauli), Svanberg (Wolfsburgo), Temperle (Hoffenheim), Thielmann (Colonia), Tillman (Bayer Leverkusen), Tomás (Stuttgart), Waldemar (Borussia Dortmund), Wolf (Augsburgo), Zehnter (Wolfsburgo)

bds/dr/iga

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado
    1

    El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado

  2. Qué debe hacer la Argentina para resolver sus problemas, según los ejecutivos de finanzas
    2

    “No tiene que ver con el tipo de cambio”: qué debe hacer la Argentina para resolver sus problemas, según los ejecutivos de finanzas

  3. El argentino y su mejor carrera del año: estuvo cerca de ganar un punto en Países Bajos y se impuso Oscar Piastr
    3

    Oscar Piastri se impuso en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1; Franco Colapinto terminó 11°, a un paso de los puntos

  4. El restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués
    4

    “Nadie sabe qué va a comer”: el restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués

Cargando banners ...