Tabla de goleadores de la Bundesliga
Tabla de goleadores de la Bundesliga después del cierre este domingo de la 2ª jornada:
3 goles: Guirassy (Borussia Dortmund), Kane (Bayern Múnich), Olise (Bayern Múnich)
2 goles: Ansah (Unión Berlín), Bahoya (Eintracht Fráncfort), Bülter (Colonia), Luis Díaz (Bayern Múnich), Doan (Eintracht Fráncfort), Hountondji (St Pauli), Schick (Bayer Leverkusen), Uzun (Eintracht Fráncfort)
1 gol: Amiri (Maguncia), Amoura (Wolfsburgo), Andrés (Stuttgart), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (RB Leipzig), Brandt (Borussia Dortmund), Romulo (RB Leipzig), Coulibaly (Werder Bremen), Dzwigala (St Pauli), Eggestein (Friburgo), El Mala (Colonia), Giannoulis (Augsburgo), Gnabry (Bayern Múnich), Grifo (Friburgo), Jakic (Augsburgo), Kaminski (Colonia), Knauff (Eintracht Fráncfort), Komur (Augsburgo), Matsima (Augsburgo), Njinmah (Werder Bremen), Nmecha (Borussia Dortmund), Prömel (Hoffenheim), Quansah (Bayer Leverkusen), Schmid (Werder Bremen), Schmidt (Werder Bremen), Scienza (Heidenheim), Sinani (St Pauli), Skov Olsen (Wolfsburgo), Smith (St Pauli), Svanberg (Wolfsburgo), Temperle (Hoffenheim), Thielmann (Colonia), Tillman (Bayer Leverkusen), Tomás (Stuttgart), Waldemar (Borussia Dortmund), Wolf (Augsburgo), Zehnter (Wolfsburgo)
