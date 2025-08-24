Tabla de goleadores de La Liga

Tabla de los máximos goleadores tras los partidos de la 2ª jornada de LaLiga española de fútbol:

3 goles: Buchanan (Villarreal), Mbappé (Real Madrid)

2 goles: Pere Milla (Espanyol), Torres (Barcelona)

1 gol: Agoumé (Sevilla), Alvarez (Atlético de Madrid), Barrenetxea (Real Sociedad), Budimir (Osasuna), de Frutos (Rayo), Etta Eyong (Villarreal), Alvaro Garcia (Rayo), Gueye (Villarreal), Kubo (Real Sociedad), Liso (Getafe), Lo Celso (Betis), Lopez (Valencia), Lukebakio (Sevilla), Márin (Villarreal), Martinez (Alavés), Mir (Elche), Morales (Levante), Morey (Mallorca), Navarro Muñoz (Athletic), Oskarsson (Real Sociedad), Palazon (Rayo), Pedri (Barcelona), Pepe (Villarreal), Puado (Espanyol), Raphinha (Barcelona), Roca (Girona), Romero (Levante), Rubio (Espanyol), Rueda (Celta), Ruibal García (Betis), Sannadi (Athletic), Sørloth (Atlético de Madrid), Tenaglia (Alavés), Toljan (Levante), Uche (Getafe), Valera (Elche), Vinícius Júnior (Real Madrid), Williams (Athletic), Yamal (Barcelona)