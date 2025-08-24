LA NACION

Tabla de goleadores de La Liga

Tabla de los máximos goleadores tras los partidos de la 2ª jornada de La Liga.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tabla de goleadores de La Liga
Tabla de goleadores de La LigaBernat Armangue - AP

Tabla de los máximos goleadores tras los partidos de la 2ª jornada de LaLiga española de fútbol:

3 goles: Buchanan (Villarreal), Mbappé (Real Madrid)

2 goles: Pere Milla (Espanyol), Torres (Barcelona)

1 gol: Agoumé (Sevilla), Alvarez (Atlético de Madrid), Barrenetxea (Real Sociedad), Budimir (Osasuna), de Frutos (Rayo), Etta Eyong (Villarreal), Alvaro Garcia (Rayo), Gueye (Villarreal), Kubo (Real Sociedad), Liso (Getafe), Lo Celso (Betis), Lopez (Valencia), Lukebakio (Sevilla), Márin (Villarreal), Martinez (Alavés), Mir (Elche), Morales (Levante), Morey (Mallorca), Navarro Muñoz (Athletic), Oskarsson (Real Sociedad), Palazon (Rayo), Pedri (Barcelona), Pepe (Villarreal), Puado (Espanyol), Raphinha (Barcelona), Roca (Girona), Romero (Levante), Rubio (Espanyol), Rueda (Celta), Ruibal García (Betis), Sannadi (Athletic), Sørloth (Atlético de Madrid), Tenaglia (Alavés), Toljan (Levante), Uche (Getafe), Valera (Elche), Vinícius Júnior (Real Madrid), Williams (Athletic), Yamal (Barcelona)

LA NACION
Más leídas
  1. Las zonas oscuras de un gobierno en shock
    1

    Las zonas oscuras de un gobierno en shock

  2. Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad
    2

    Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad

  3. La visión de Hernán Lacunza sobre el plan del Gobierno con el dólar y las tasas
    3

    Hernán Lacunza: “El Gobierno elige el rincón de la estabilidad y los daños colaterales se ven más adelante”

  4. Más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: las razones
    4

    Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos

Cargando banners ...