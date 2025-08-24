Tabla de goleadores de la Ligue 1 francesa

Tabla de los máximos goleadores de la Ligue 1 tras la disputa de la 2ª jornada del campeonato francés de fútbol:

2 goles: Aubameyang (Marsella), Doumbia (Brest), Giroud (Lille), Magri (Toulouse), Sinayoko (Auxerre)

1 gol: Akliouche (Mónaco), Blas (Rennes), Boga (Niza), Dier (Mónaco), Doucoure (Le Havre), Emegha (Estrasburgo), Fabián Ruiz (París SG), Fofana (Lyon), Fofana (Lens), Greenwood (Marsella), Haraldsson (Lille), Højbjerg (Marsella), Karabec (Lyon), Kebbal (Paris FC), Le Bris (Lorient), Le Cardinal (Brest), Lepaul (Angers), Mikautadze (Lyon), Moffi (Niza), Mukau (Lille), Ndiaye (Le Havre), Pagis (Lorient), Panichelli (Estrasburgo), Saïd (Lens), D. Sidibé (Toulouse), Simon (Paris FC), Soumano (Lorient), Tolisso (Lyon), Tosin (Lorient), Vaz (Marsella), Vitinha (París SG)