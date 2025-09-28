Tabla de goleadores de la Ligue 1
Tabla de goleadores al término de la 6ª fecha de la...
- 1 minuto de lectura'
Tabla de goleadores al término de la 6ª fecha de la Ligue 1 francesa:
3 goles: Aubameyang (Marsella), Barcola (París SG), Del Castillo (Brest), Ansu Fati (Mónaco), Neves (París SG), Kebbal (Paris FC), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse), Pagis (Lorient), Panichelli (Estrasburgo), Tosin (Lorient)
2 goles: Aguerd (Marsella), Akliouche (Mónaco), Blas (Rennes), Boga (Niza), O. Dembélé (París SG), Doucouré (Le Havre), Doumbia (Brest), Emegha (Estrasburgo), Fernandez (Lille), R. Fofana (Lens), Gboho (Toulouse), Giroud (Lille), Greenwood (Marsella), Haraldsson (Lille), Igamane (Lille), Ilenikhena (Mónaco), Labeau Lascary (Brest), Minamino (Mónaco), Moffi (Niza), Ndiaye (Le Havre), Saïd (Lens), Simon (Paris FC), Sinayoko (Auxerre), Soumaré (Le Havre), Thauvin (Lens), Tolisso (Lyon)
...
./bds/iga/dr
