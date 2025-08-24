Tabla de goleadores de la Premier League
Tabla de goleadores de la liga inglesa de fútbol después de los partidos del domingo.
- 1 minuto de lectura'
Tabla de goleadores de la liga inglesa de fútbol después de los partidos del domingo en la 2ª jornada:
2 goles: Gyökeres (Arsenal), Haaland (Manchester City), Johnson (Tottenham), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournemouth), Timber (Arsenal), Wood (Nottingham)
1 gol: Anthony (Burnley), Ballard (Sunderland), Caicedo (Chelsea), Calafiori (Arsenal), Chalobah (Chelsea), Cherki (Manchester City), Chiesa (Liverpool), Cullen (Burnley), Ekitike (Liverpool), Fernández (Chelsea), Gakpo (Liverpool), Garner (Everton), Hudson-Odoi (Nottingham), Isidor (Sunderland), Mayenda (Sunderland), Muniz (Fulham), Ndiaye (Everton), Ndoye (Nottingham), Neto (Chelsea), Nmecha (Leeds), O'Riley (Brighton), Ouattara (Brentford), Palhinha (Tottenham), Paqueta (West Ham), Pedro (Chelsea), Reijnders (Manchester City), Saka (Arsenal), Salah (Liverpool), Sarr (Crystal Palace), Smith-Rowe (Fulham), Tavernier (Bournemouth), Thiago (Brentford)
Otras noticias de Premier League
- 1
Las zonas oscuras de un gobierno en shock
- 2
Hernán Lacunza: “El Gobierno elige el rincón de la estabilidad y los daños colaterales se ven más adelante”
- 3
Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad
- 4
El hijo de una leyenda de UFC subió al ring y le dio una brutal golpiza a un peleador de lucha libre