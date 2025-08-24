LA NACION

Tabla de goleadores de la Premier League

Tabla de goleadores de la liga inglesa de fútbol después de los partidos del domingo.

Tabla de goleadores de la liga inglesa de fútbol después de los partidos del domingo en la 2ª jornada:

2 goles: Gyökeres (Arsenal), Haaland (Manchester City), Johnson (Tottenham), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournemouth), Timber (Arsenal), Wood (Nottingham)

1 gol: Anthony (Burnley), Ballard (Sunderland), Caicedo (Chelsea), Calafiori (Arsenal), Chalobah (Chelsea), Cherki (Manchester City), Chiesa (Liverpool), Cullen (Burnley), Ekitike (Liverpool), Fernández (Chelsea), Gakpo (Liverpool), Garner (Everton), Hudson-Odoi (Nottingham), Isidor (Sunderland), Mayenda (Sunderland), Muniz (Fulham), Ndiaye (Everton), Ndoye (Nottingham), Neto (Chelsea), Nmecha (Leeds), O'Riley (Brighton), Ouattara (Brentford), Palhinha (Tottenham), Paqueta (West Ham), Pedro (Chelsea), Reijnders (Manchester City), Saka (Arsenal), Salah (Liverpool), Sarr (Crystal Palace), Smith-Rowe (Fulham), Tavernier (Bournemouth), Thiago (Brentford)

