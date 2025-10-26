Tabla de goleadores de la Serie A
Tabla de goleadores tras el cierre este domingo de la 8ª jornada de la Serie A:
5 goles: Orsolini (Bolonia)
4 goles: De Bruyne (Nápoles), Paz (Como), Pulisic (Milan)
3 goles: Bonny (Inter), Calhanoglu (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Leão (Milan), Martínez (Inter), Simeone (Torino), Soulé (Roma), Thuram (Inter), Zambo Anguissa (Nápoles)
2 goles: Baschirotto (Cremonese), Belotti (Cagliari), Bonazzoli (Cremonese), Cambiaghi (Bolonia), Castellano (Lazio), Castro (Bolonia), De Ketelaere (Atalanta), Dimarco (Inter), Felici (Cagliari), Höjlund (Nápoles), Kean (Fiorentina), Kempf (Como), Krstovic (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Nápoles), N'Dri (Lecce), Nzola (Pisa), Odgaard (Bolonia), Orban (Hellas Verona), Pallegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Sulemana (Atalanta), Terracciano (Cremonese), Vlahovic (Juventus), Zaccagni (Lazio)
