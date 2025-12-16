TABLA-Estimaciones de CEPAL para economías de América Latina y el Caribe en 2025 y 2026

SANTIAGO, 16 dic (Reuters) - La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mantuvo el martes su estimación de crecimiento económico regional en 2,4% para este año y en 2,3% para 2026. La siguiente es una tabla con las previsiones del organismo para la variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país de la región en 2025 y 2026: Nueva proyección Proyección 2026 2025 octubre 2025 Argentina 4,3 4,3 3,8 Bolivia 0,5 1,0 0,5 Brasil 2,5 2,5 2,0 Chile 2,5 2,6 2,2 Colombia 2,6 2,5 2,7 Costa Rica 4,0 3,9 3,8 Cuba -1,5 -1,5 0,1 Ecuador 3,2 3,0 2,2 El Salvador 3,5 2,8 3,4 Guatemala 3,9 3,7 3,8 Haití -2,3 -2,3 -1,2 Honduras 3,8 3,7 3,9 México 0,4 0,6 1,3 Nicaragua 3,5 3,1 3,4 Panamá 3,8 4,1 3,7 Paraguay 5,5 4,5 4,5 Perú 3,2 3,2 3,0 Rep. 2,9 3,4 3,6 Dominicana Uruguay 2,2 2,3 2,1 Venezuela 6,5 6,0 3,0 América 2,4 2,4 2,3 Latina y el Caribe (Reporte de Fabián Cambero)