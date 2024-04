Tabla-fmi mejora las perspectivas de crecimiento económico mundial para 2024

16 abr (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional elevó el martes su pronóstico de crecimiento económico global para 2024, debido a su segunda gran mejora consecutiva de las perspectivas para Estados Unidos, a medida que se distancia aún más de otras economías importantes. Estimaciones para 2024 Abril vs estimaciones anteriores Abril Enero Octubre Julio vs vs vs enero octubre julio Mundo 3,2 3,1 2,9 3,0 0,1 0,3 0,2 EEUU 2,7 2,1 1,5 1,0 0,6 1,2 1,7 Zona euro 0,8 0,9 1,2 1,5 -0,1 -0,4 -0,7 Alemania 0,2 0,5 0,9 1,3 -0,3 -0,7 -1,1 Francia 0,7 1,0 1,3 1,3 -0,3 -0,6 -0,6 Italia 0,7 0,7 0,7 0,9 0,0 0,0 -0,2 España 1,9 1,5 1,7 2,0 0,4 0,2 -0,1 Japón 0,9 0,9 1,0 1,0 0,0 -0,1 -0,1 R.Unido 0,5 0,6 0,6 1,0 -0,1 -0,1 -0,5 Canadá 1,2 1,4 1,6 1,4 -0,2 -0,4 -0,2 Mercados 4,2 4,1 4,0 4,1 0,1 0,2 0,1 emergentes China 4,6 4,6 4,2 4,5 0,0 0,4 0,1 India 6,8 6,5 6,3 6,3 0,3 0,5 0,5 Rusia 3,2 2,6 1,1 1,3 0,6 2,1 1,9 Brasil 2,2 1,7 1,5 1,2 0,5 0,7 1,0 México 2,4 2,7 2,1 1,5 -0,3 0,3 0,9 A.Saudita 2,6 2,7 4,0 2,8 -0,1 -1,4 -0,2 Nigeria 3,3 3,0 3,1 3,0 0,3 0,2 0,3 Sudáfrica 0,9 1,0 1,8 1,7 -0,1 -0,9 -0,8 Estimaciones para 2025 Abril vs estimaciones anteriores Abril Enero Octubre vs vs enero octubre Mundo 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 EEUU 1,9 1,7 1,8 0,2 0,1 Zona euro 1,5 1,7 1,8 -0,2 -0,3 Alemania 1,3 1,6 2,0 -0,3 -0,7 Francia 1,4 1,7 1,8 -0,3 -0,4 Italia 0,7 1,1 1,0 -0,4 -0,3 España 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Japón 1,0 0,8 0,6 0,2 0,4 R.Unido 1,5 1,6 2,0 -0,1 -0,5 Canadá 2,3 2,3 2,4 0,0 -0,1 Mercados 4,2 4,2 4,1 0,0 0,1 emergentes China 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 India 6,5 6,5 6,3 0,0 0,2 Rusia 1,8 1,1 1,0 0,7 0,8 Brasil 2,1 1,9 1,9 0,2 0,2 México 1,4 1,5 1,5 -0,1 -0,1 A.Saudita 6,0 5,5 4,2 0,5 1,8 Nigeria 3,0 3,1 3,1 -0,1 -0,1 Sudáfrica 1,2 1,3 1,6 -0,1 -0,4 Notas: Las cifras de las columnas de estimaciones anuales son el cambio porcentual anual del PIB. Las cifras en las columnas de cambio son la diferencia neta en puntos porcentuales del pronóstico de abril frente a pronósticos anteriores. (Reporte de Dan Burns; Editado en Español por Manuel Farías)

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project