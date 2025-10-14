Taburete regresa con 'El Perro Que Fuma', un disco que "pone nombre y rostro a la tentación"

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

La banda Taburete regresa con su sexto álbum, 'El Perro Que Fuma', un disco que "pone nombre y rostro a la tentación" y que se lanzará el próximo 28 de noviembre.

Así lo han expresado desde Acqustic, la promotora del grupo, que además ha aclarado que no se refieren a la tentación que "destruye de golpe, sino a la que se disfraza de inocencia: un último cigarro, una copa más, un 'no pasa nada'. Esas pequeñas decisiones que parecen un juego, pero que siempre acaban mal".

En este trabajo, según Acqustic, la banda explora el impulso humano de dejarse llevar por lo que no se debería. Este álbum es "una metáfora absurda y perfecta: un animal que inspira ternura, pero hace un gesto autodestructivo. Así es la tentación: cercana, incluso simpática, pero también la que te acaba jodiendo sin que te des cuenta", han añadido.

La promotora lo define como el proyecto "más humano y reflexivo" de la banda hasta la fecha. El álbum incluye temas como 'Primer Intento', '110', 'Oaxaca' o 'Vino y Cemento', donde la banda se mueve entre la autocrítica, la redención y el humor ácido. "Un retrato luminoso de nuestras contradicciones más oscuras", han apuntado.