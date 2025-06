Tadej Pogacar gana su primer Dauphiné, última etapa para Lenny Martinez

El ciclista esloveno Tadej Pogacar conquistó por primera vez el prestigioso Critérium del Dauphiné tras la disputa de la 8ª y última etapa, ganada en solitario por el francés Lenny Martinez, este domingo en el Plateau del Mont-Cenis.

Ganador de tres etapas y de la clasificación general, con 59 segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, el esloveno manda un aviso a sus rivales a solo tres semanas del inicio del Tour de Francia, que intentará conquistar por cuarta vez en su carrera.

Las diferencias, en apenas ocho etapas, son abismales frente a rivales llamados a pelear por el podio en el Tour (5 al 27 de julio): 4:41 sobre el belga Remco Evenepoel (4º) u 8:57 sobre el español Carlos Rodríguez (9º).

El podio lo completó el joven alemán Florian Lipowitz, a 2:38 de Pogacar.

La última etapa fue para Martinez. El ciclista francés, que acabó a más de 35 minutos de la cabeza en la etapa reina del sábado, se metió en la fuga del día y fue el único corredor que resistió el ataque del español Enric Mas a nueve kilómetros de la llegada, en la subida al Col du Mont-Cenis.

El escalador de 21 años dejó al español un kilómetro después y no dejó escapar la victoria de etapa, pese a que por detrás Evenepoel, primero, y Vingegaard, después, atacaron a Pogacar con el objetivo de probar sus fuerzas.

Vingegaard y Pogacar cruzaron la pancarta a 34 segundos del ganador y el estadounidense Matteo Jorgenson y Evenepoel lo hicieron seis segundos después.

Mas acabó sexto a 45 segundos.

Esta etapa supuso el punto final a la carrera del veterano ciclista francés Romain Bardet, de 34 años, quien anunció que colgaría la bicicleta al término del Dauphiné para pasar a ser comentarista de televisión.

Antes de la última etapa, los demás ciclistas hicieron un pasillo de honor, con sus bicicletas de pie sobre la rueda trasera, para Bardet, uno de los mejores ciclistas franceses de su generación, con dos podios en el Tour de Francia (2º en 2016 y 3º en 2017).

"No te das cuenta cómo pasa el tiempo; el pelotón es cada vez más joven, pero siempre me sentí cómodo con ellos. Me marcho sin ninguna amargura", declaró el ciclista, acompañado en este emotivo momento por su hijo Angus.

