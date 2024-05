Taekwondista alizadeh aspira al oro olímpico con bulgaria tras huir de irán

Por Stoyan Nenov

15 mayo (Reuters) - Kimia Alizadeh hizo historia al convertirse en la primera mujer iraní en ganar una medalla olímpica en 2016 y a pesar de haber desertado y de todas las dificultades que ello conlleva, la taekwondista aspira ahora al oro este año en París. Alizadeh ganó el bronce en la categoría de 57 kg en Río, pero abandonó su país en 2020 y tras competir en los Juegos Olímpicos de Tokio para el Equipo Olímpico de Refugiados, la joven de 25 años representará ahora a su nuevo hogar, Bulgaria.

"Por supuesto que es difícil cuando dejas tu país y te enfrentas a muchas cosas nuevas, como un nuevo idioma, una nueva cultura y nuevas personas", dijo Alizadeh a Reuters.

"Es duro, es un nuevo comienzo. Tengo que empezar desde el principio y he tenido que actualizarme y adaptarme. Por supuesto que es duro, pero seguí adelante y avancé hacia mi objetivo".

Alizadeh se quedó sin medalla en los últimos Juegos Olímpicos, pero, tras asegurarse su plaza en París, tiene grandes ambiciones cuando participe bajo la bandera búlgara. "Como todos los demás atletas, mi objetivo en París es la medalla de oro, que es nuestra meta principal. Me levanto todos los días para conseguir la medalla de oro en París, me esfuerzo al máximo y doy el 100% para lograr este objetivo", declaró Alizadeh.

"Por supuesto, fue una motivación extra para mí después de recibir la nacionalidad búlgara, todo es mucho más fácil para mí. También me he enfrentado a muchas cosas nuevas y me siento más responsable, pero sí, me gusta mucho".

Alizadeh, que ya se enfrentó a una contrincante iraní en las últimas Olimpiadas, no se inmutará si vuelve a ocurrir, pero dijo que era una emoción extraña. "Es una sensación extraña porque en Tokio luché contra Irán, y ella (Nahid Kiani) era mi mejor amiga y mi compañera de habitación. Es una sensación muy extraña que no puedo explicar con palabras", declaró Alizadeh. (Reportaje de Stoyan Nenov, Redacción de Trevor Stynes; Editado en español por Héctor Espinoza)

