Taekwondo: Hadi Tiranvalipour apoya a Reza Pahlavi

"El deporte es un lenguaje universal con el que podemos buscar y lograr la paz; podemos buscar la paz para todos. El pueblo siempre está en mi corazón; todos los atletas debemos dar voz a nuestro pueblo", afirmó Tiranvalipour en diálogo con ANSA.

Tiranvalipour, nacido hace 27 años en Karaj, debió abandonar su país en 2023, cuando fue acogido por la Federación Italiana de Taekwondo, pero tiene muy presente la tragedia de las protestas sangrientamente reprimidas, por lo cual realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude al pueblo iraní.

"Nuestro objetivo es cambiar este régimen para restaurar la libertad del pueblo iraní. Reza Pahlavi (hijo del Sha depuesto en 1979, Ndr) podría ser la persona indicada para cambiar las cosas. Apoyo su regreso", enfatizó Tiranvalipour.

El atleta iraní formó parte de la selección de su país durante 9 años (ganando también varias competiciones internacionales), y luego se vio obligado a emigrar a Italia, donde se preparó para competir en París 2024 con el Equipo de Refugiados del Comité Olímpico Internacional (COI).

"Durante los últimos cuatro días, Internet ha estado completamente bloqueado en Irán. No hay problemas técnicos; es una decisión política en un país donde los derechos del pueblo iraní han sido violados sistemáticamente durante años", denunció Tiranvalipour.

"La gente ha salido a las calles para protestar contra un régimen injusto. El régimen quiere impedir las protestas en nombre de los derechos. No puedo contactar con mi familia; no sé nada de ellos", explicó el deportista iraní, que es licenciado en ciencias del deporte.

"La gente vive con miedo y un aislamiento total. Es una situación muy peligrosa. Quieren silenciar a nuestro pueblo. Y queremos cambiar este régimen, queremos que nuevas personas dirijan el país. Quisiera hacer un llamamiento a la comunidad internacional. Simplemente pedimos libertad, es nuestro derecho.

Reza Pahlavi, repito, es la persona indicada para cambiar las cosas", insistió Tiranvalipour.

Desde que se unió al proyecto italiano, Tiranvalipour se ha entrenado regularmente en el Centro Olímpico "Giulio Onesti" de Roma junto con la selección "azzurra" de taekwondo, encontrando un ambiente acogedor que le permitió hacer realidad su sueño olímpico.

"Me siento bien aquí, donde me han recibido tan bien. En cuanto al taekwondo, me estoy preparando para el torneo europeo de abril con la selección italiana y también aspiro a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles", completó Tiranvalipour.

