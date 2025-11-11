Tailandia acepta aumentar importaciones de maíz de EE. UU. y reducir arancel a cero, dice funcionario

BANGKOK, 11 nov (Reuters) - El gabinete de Tailandia acordó el martes aumentar la cantidad de maíz que importa desde Estados Unidos y reducir a cero el arancel, como parte de las negociaciones comerciales en curso del país del sudeste asiático con Washington, dijo un funcionario.

Tailandia importará 1.000.000 de toneladas métricas de maíz con arancel cero desde Estados Unidos entre febrero y junio de 2026, dijo el portavoz del Gobierno Siripong Angkasakulkiat en una reunión informativa, frente a una cuota anual anterior de 54.700 toneladas con un arancel del 20%.

Tailandia consume anualmente unos 9.000.000 de toneladas métricas de maíz e importa entre 4.000.000 y 5.000.000 de toneladas, según datos del Gobierno.

"Estas medidas formaban parte de las negociaciones con Estados Unidos, pero el Gobierno minimizará el impacto sobre los agricultores", dijo Siripong.

Los importadores tendrán que comprar tres partes de maíz local por cada parte importada, dijo, añadiendo que la corta ventana de importación está diseñada para evitar presiones sobre los precios internos.

El Consejo de Ministros también aprobó la importación de harina de soja de 11 importadores entre 2026 y 2028, con un arancel del 2%. (Reporte de Panarat Thepgumpanat y Chayut Setboonsarng, Editado en Español por Ricardo Figueroa)