Tailandia acusa a Camboya de "violar" la tregua fronteriza y herir a un soldado

Tailandia acusó el martes a Camboya de "violar" el alto el fuego vigente desde hace diez días en su mortífero conflicto fronterizo, con disparos de mortero que hirieron a uno de sus soldados.

El 27 de diciembre, un alto el fuego puso fin a tres semanas de combates, que causaron al menos 47 muertos y provocaron el desplazamiento de casi un millón de personas a ambos lados de estos dos vecinos del sudeste asiático.

El conflicto tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en el periodo colonial francés, así como en una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.

"Camboya ha violado el alto el fuego" al disparar "proyectiles de mortero en la zona de Chong Bok", afirmó este martes el ejército tailandés en un comunicado.

"Un soldado resultó herido por metralla", añadió, sin precisar la gravedad de sus lesiones.

Camboya no ha reaccionado de inmediato a esta acusación.

En la tregua acordada, estos dos países turísticos se habían comprometido a congelar sus posiciones militares y a cooperar en las operaciones de desminado de las regiones fronterizas.

El acuerdo siguió a un primer episodio de enfrentamientos en julio, que se saldó con 43 muertos en cinco días.