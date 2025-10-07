Tailandia.- Al menos 22 muertos y más de 369.000 desplazados por las lluvias monzónicas en Tailandia

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades tailandesas han informado de la muerte de al menos 22 personas, así como de más de 369.000 desplazados, debido a las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en 19 provincias del país, con motivo del periodo de monzones.

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) ha precisado que las provincias más afectadas son Uttaradit y Ayutthaya, al norte de Bangkok, donde se han registrado también el mayor número de víctima mortales, ocho en cada una.

Las lluvias han afectado a más de 369.700 personas, mientras que cerca de 110.000 hogares han sufrido daños de diversa consideración.

Las autoridades han puesto en marcha un operativo de emergencia para intentar contener los estragos de unas precipitaciones que se prevén continúan durante los próximos días.

El Gobierno ha anunciado ayudas de hasta 9000 baths (cerca de 240 euros) por hogar y ha pedido a los vecinos afectados que colaboren con las autoridades para acelerar la entrega de estos pagos, informa el diario tailandés *The Nation*.