Tailandia: al menos dos muertos y una decena de heridos por un corrimiento de tierra en el norte de Tailandia

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto y una decena han resultado heridas este miércoles a causa de un corrimiento de tierra en Mae Chaem, en el distrito de Chiang Mai, situado en el norte de Tailandia, según han informado las autoridades del país.

El deslave, que ha provocado daños en más de un centenar de viviendas, ha sido provocado por las fuertes precipitaciones registradas durante los últimos días en ocho provincias del norte y noreste del país asiático.

Saharat Wongsakulwiwat, subdirector del Departamento de Mitigación y Prevención de Desastres ha señalado que las lluvias persistentes han sido provocadas por las bajas presiones provocadas por el paso del tifón 'Kajiki', que ha dejado varias víctimas mortales en Vietnam.

Las autoridades han alertado de la presencia de fuertes inundaciones en muchas zonas de Mae Hong Son, Chiang Mai, Lampang, Phrae, Uttaradit, Phetchabun, Loei y Nakhon Phanom.